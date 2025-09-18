Alerta meteorológica por tormentas en 10 provincias: cuáles son las afectadas

Para este jueves 18 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas meteorológicas por tormentas 10 provincias. Tres de ellas estarán bajo alerta naranja.

Para la alerta naranja, el SMN informa que se esperan "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente". En cambio, para el nivel amarillo, el SMN difunde en su sitio que se trata de "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

En las zonas afectadas se prevén tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Rige una alerta por tormentas en siete provincias

Los alertas están vigentes en dos bloques territoriales. Uno de ellos es en el norte/noreste del país. Abarca la mitad sur de Chaco, el este de Santa Fe, el centro de Formosa y la franja oeste de Corrientes.

Allí, el SMN informó que las tormentas serán de variada intensidad. "Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual".

El segundo bloque bajo alerta por tormentas es en la Patagonia norte. Abarca casi la totalidad de La Pampa, el sur de provincia de Buenos Aires y el noreste de la provincia de Río Negro.

Allí el organismo dependiente del ministerio de defensa afirmó que "el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían provocar intensa actividad eléctrica, granizo, abundante caída de agua en cortos periodos y ráfagas de hasta 60 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual".

Alerta naranja en la Patagonia norte

Puntualmente, en el sur de La Pampa, el norte de Río Negro y la costanera sur de provincia de Buenos Aires, cerca de la frontera rionegrina, el alerta es naranja. El SMN informó que se esperan "lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes o severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual".

Las tormentas se desatarán mayormente a partir del mediodía. En las provincias del noreste el fenómeno empezará más hacia la tarde.

Particularmente en el bloque sureño, el SMN también emitió un alerta por tormentas para este viernes 19, la cual se extenderá a una porción más grande de los territorios de Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja y en el sur de Neuquén. Así también se mantendrá el sábado 20 en las zonas del este de La Pampa y casi toda la provincia de Buenos Aires.

Además, el viernes 20 la cordillera estará bajo alerta amarillo por viento desde Neuquén hasta Catamarca. En el norte también se verá afectada Entre Ríos.