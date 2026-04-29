Ráfagas de hasta 76 km/h golpean Cipolletti: árboles caídos, cables afectados y operativos en marcha

El viento fuerte ya provocó caídas de ramas y árboles en varios sectores de Cipolletti. Siguen los trabajos y advierten por nuevas ráfagas.

Protección Civil y Servicios Públicos trabaja en la ciudad ante los inconvenientes por el viento. Foto: Gentileza.

Las fuertes ráfagas que afectan a Cipolletti desde el martes por la noche y durante este miércoles obligaron al despliegue de cuadrillas municipales en diferentes puntos de la ciudad.

Personal de la Dirección de Protección Civil y de la Secretaría de Servicios Públicos trabaja en la remoción de ramas y árboles caídos, además de asistir situaciones generadas por el temporal.

Desde el Municipio informaron que se registraron incidentes en: París y González La Rosa, Barrio 200 Viviendas, La Plata Este al 3297, Alberdi 667 y Ecuador al 2500.

Durante toda la jornada, los equipos continuaron recorriendo calles y respondiendo reclamos vecinales.

También hubo cables caídos

Además de los árboles afectados, también se reportaron caídas de cables en varios puntos de la ciudad.

En esos casos intervino la empresa Edersa para resolver los inconvenientes y restablecer condiciones seguras.

El viento seguirá y hay alerta para el fin de semana

Según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para este miércoles se esperan ráfagas superiores a los 76 km/h.

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Las condiciones ventosas continuarían en la región durante los próximos días y podrían intensificarse nuevamente el domingo 3 de mayo.

Recomendaciones por fuertes vientos en Cipolletti

Protección Civil recordó una serie de medidas preventivas:

Asegurar puertas, ventanas y persianas.

Retirar objetos sueltos de patios y balcones.

Revisar árboles en mal estado.

Evitar circular bajo andamios o construcciones.

Tener precaución con ramas grandes.

Teléfono de emergencias en Cipolletti

Ante cualquier situación de riesgo o necesidad de asistencia, los vecinos pueden comunicarse con la Central Municipal de Emergencias al 109.