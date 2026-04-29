Alerta por viento y frío polar: el pronóstico del tiempo en Cipolletti

A partir de este miércoles el viento será constante en Cipolletti. Durante el fin de semana largo se esperan temperaturas bajo cero. Hay alerta amarilla en gran parte de Río Negro.

El clima en Cipolletti no dará tregua hasta la próxima semana. Entre ráfagas de viento que superarán los 80 km/h y temperaturas que rozarán el bajo cero , los cipoleños deberán estar atentos a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) . En el sur de Río Negro hay alerta amarilla .

Este miércoles se presenta complejo. Con un cielo cubierto y condiciones marcadamente ventosas, se espera una temperatura máxima de 19°C y una mínima que descenderá hasta los 2°C durante la noche. Lo más preocupante es el viento constante del sudoeste a unos 55 kilómetros por hora , con ráfagas que alcanzarán los 76 km/h , según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas.

Hasta el momento, pese al anticipo de fuertes ráfagas de viento, no hay alerta meteorológica en el Alto Valle.

Para el jueves 30, habrá un breve respiro térmico, con una temperatura máxima de 22 grados centígrados y cielo mayormente despejado, aunque hacia la noche las ráfagas volverán a cobrar fuerza llegando a los 60 km/h.

El tiempo para el fine largo

El feriado del viernes 1 de mayo (día del Trabajador) comenzará con un marcado descenso de la temperatura. Se estima una mínima de -1°C y una máxima de apenas 18°C bajo un cielo despejado. El viento seguirá presente en Cipolletti y la región, con ráfagas de 61 km/h.

El sábado 2 de mayo se mantendrá la tendencia invernal con una mínima de 0°C y cielo cubierto durante el día. Sin embargo, el verdadero cambio llegará el domingo. El cierre del fin de semana será una montaña rusa meteorológica:

Domingo 3: Se espera una máxima inusual de 25°C durante el día. No obstante, hacia la noche el tiempo desmejorará drásticamente con vientos del oeste a 61 km/h y ráfagas violentas de hasta 89 km/h .

Se espera una máxima inusual de durante el día. No obstante, hacia la noche el tiempo desmejorará drásticamente con vientos del oeste a y ráfagas violentas de hasta . Lunes 4: El inicio de semana laboral será extremadamente ventoso. Se prevén ráfagas de 80 km/h durante el día y de 71 km/h por la noche, con un descenso de la temperatura máxima a 18°C.

SMN alerta por vientos 29-04

El pronóstico de fuertes vientos podría derivar en declaraciones de alerta meteorológica del SMN. El sistema de alerta temprana se anticipa solo tres días, por lo que los cipoleños tendrán que estar atento a las actualizaciones del Servicio Meteorológico.

El organismo sí emitió un alerta amarilla por viento para este miércoles en gran parte de la provincia. Alcanza a Bariloche, la Línea Sur, Viedma y la Costa Atlántica. "En el área de cobertura se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, pudiendo ser superadas localmente", detalló el informe del SMN.