El botón antipánico salvó a una mujer de su ex pareja: lo atraparon alterado, armado y con drogas

Policías de Bariloche detuvieron a un hombre que tenía prohibición de acercamiento. Llevaba dos armas de puño y una bolsa con cocaína.

Un hombre fue apresado en un barrio ubicado al sur de Bariloche luego que su ex pareja activara el botón antipánico que le habían otorgado por su seguridad. Al momento de ser detenido, el sujeto tenía dos armas de fuego y una bolsa de cocaína, pero además enfrentó a los policías que participaron del procedimiento.

El incidente se registró el último sábado alrededor de las 3 de la mañana, cuando efectivos de la Comisaría 42 alertados por la señal emitida desde el dispositivo concurrieron a un domicilio de la calle Paso de los Vuriloches , en un barrio rodeado de montañas que le dan un marco bellísimo.

Al llegar al lugar los uniformados individualizaron a un hombre que se encontraba en el domicilio y que, al advertir la presencia policial, se tornó agresivo y comenzó a agredirlos, por lo que fue reducido y demorado .

Armas cargada y cocaína

Posteriormente, los policías se entrevistaron con la mujer, quien manifestó que el sujeto posee una restricción de acercamiento vigente y que había arribado a la vivienda en estado de alteración, ingresando por la fuerza al inmueble, destacaron fuentes policiales.

Durante la intervención, el personal policial inspeccionó las pertenencias del acusado y encontró un maletín que contenía dos armas de fuego cargadas, calibres 22 y 32. Un revólver y una pistola, de acuerdo a la foto que acompaña la información.

Asimismo, en la misma requisa hallaron un recipiente plástico con una sustancia blanca que, tras ser sometida a los reactivos correspondientes, arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, en una cantidad no precisada.

A raíz de los elementos secuestrados, se iniciaron actuaciones judiciales por amenazas calificadas, tenencia ilegal de arma de fuego, atentado y resistencia a la autoridad, con intervención de la Justicia rionegrina. Paralelamente, se dio intervención a la Justicia Federal por la tenencia de estupefacientes, delito contemplado por la Ley 23737.

Secuestran camión minero con motor robado

Por otra parte, policías del Destacamento Especial de Seguridad Vial de Ingeniero Jacobacci secuestraron este último viernes en horas de la tarde un camión Mercedes Benz afectado a la explotación minera en un yacimiento de la localidad, luego de detectar irregularidades en la numeración de su motor durante un control de rutina.

Al realizar una inspección minuciosa de la unidad, los efectivos advirtieron que la numeración del motor instalado no coincidía con la documentación presentada por el conductor, motivo por el cual el rodado fue trasladado a la dependencia policial para profundizar las verificaciones correspondientes.

Camión con motor robado Bche

Tras las pericias efectuadas, se constató que la planta impulsora correspondía a otro vehículo que registra un pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires.

Ante esta situación y siguiendo directivas impartidas por el Ministerio Público Fiscal, el camión fue precintado y quedó secuestrado en la dependencia policial, a disposición de las autoridades judiciales intervinientes que habían solicitado el secuestro del motor. Se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades que pudieran surgir de la investigación.