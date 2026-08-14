Muerto en Allen: confirmaron que lo atacaron a balazos

Un joven de 24 años fue ultimado a tiros en calle México. La Policía de Río Negro busca a los atacantes que huyeron en tres motos.

El cuerpo fue hallado en el barrio Progreso, el jueves por la tarde.

El joven de 24 años que fue hallado sin vida sobre calle México, en el barrio Progreso de Allen . fue asesinado. El crimen conmociona al barrio tras la confirmación de que el joven fue asesinado a balazos el jueves en la vía pública, sobre la calle México . El hecho es investigado por la Policía de Río Negro , que trabaja intensamente para esclarecer lo sucedido.

De acuerdo con las primeras informaciones reunidas por los investigadores, varios sujetos armados llegaron al lugar a bordo de tres motocicletas . Tras efectuar múltiples disparos contra la víctima, se dieron a la fuga rápidamente.

Personal de la Comisaría 33° acudió al sitio tras ser alertado sobre el ataque. Al llegar, los efectivos encontraron al joven tendido en la vía pública con heridas de arma de fuego y sin signos vitales. Minutos más tarde, la llegada de una ambulancia confirmó su fallecimiento.

Las primeras hipótesis y testimonios

La reconstrucción inicial indica que la víctima se había dirigido a una propiedad ubicada en calle México al 30, donde reside un amigo de 35 años. Este último ingresó a su domicilio mientras el joven permaneció afuera.

En ese momento, el residente escuchó varias detonaciones. Al salir, se encontró con la víctima gravemente herida en la calle, mientras los agresores escapaban del sector. Por este motivo, el hombre de 35 años quedó incluido en las primeras actuaciones policiales para aportar datos que permitan reconstruir los momentos previos.

Operativo e investigación en curso

Tras el ataque, la Policía montó un operativo cerrojo en la zona para dar con el paradero de los autores. Asimismo, los peritos e investigadores comenzaron el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas para identificar las motos y a sus ocupantes.

La investigación continúa abierta para determinar cómo se iniciaron las agresiones, establecer el móvil del homicidio y dar con los responsables del hecho.