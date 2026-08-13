Denuncian amenazas de muerte en la ESRN 120: qué dijo el consejo escolar.

Uno de los trabajadores docentes de la ESRN N° 120 de Cipolletti denunció haber recibido amenazas de muerte mientras se retiraba del establecimiento. Desde la cartera de Educación informaron que tomarán las medidas correspondientes para garantizar la seguridad en el establecimiento.

El episodio se registró el miércoles 12 de agosto cerca de las 18 horas en el establecimiento educativo de calle Esquiú y Naciones unidas de la ciudad de Cipolletti cuando uno de los docentes se retiraba del establecimiento junto a estudiantes de 4° año del turno tarde.

En ese momento, personas que circulaban en vehículos y ciclomotores habrían amenazado verbalmente al docente con expresiones como: ''Los vamos a cagar a tiros a todos''.

De manera inmediata se alertó de la situación a la policia que, realizó una recorrida en caracter preventivo en las inmediaciones de la escuela. Minutos más tarde, se observó además un grupo de jóvenes frente al establecimiento, sobre calle Naciones Unidas, mientras aún permanecían estudiantes y docentes dentro de la escuela. El episodio quedó asentado mediante acta institucional y generó preocupación en la comunidad educativa.

Qué dijo Educación?

Ante los hechos sucedidos en la ESRN 120, desde este Consejo Escolar se acompaña a toda la comunidad organizando las siguientes medidas en conjunto con las autoridades educativas:

Cambio de actividades sin la presencia de estudiantes en ambos turnos para este viernes 14 de agosto. Se genera un espacio acorde a la gravedad de los hechos con el equipo directivo, docentes, supervisión, Consejo Escolar y con la presencia del sindicato docente.

Se llevará a cabo la denuncia penal correspondiente para que se arbitren las medidas de seguridad pertinentes.

correspondiente para que se arbitren las medidas de seguridad pertinentes. Se solicitará la presencia de policía al ingreso y egreso del establecimiento.

Se trabajará en la construcción de un corredor seguro para personal docente y no docente, estudiantes y familias.

Desde el Ministerio de Educación enfatizaron que no se concibe ningún tipo de violencia hacia los integrantes de las comunidades educativas. En este marco, las autoridades ratificaron que se continuará trabajando bajo un esquema de acompañamiento integral, promoviendo las acciones legales correspondientes y velando por el cuidado de entornos seguros tanto para enseñar como para aprender.

La maestra contó a LM Cipolletti cómo fue el ataque.

Antecedentes de docentes amenazados

Tras el lamentable hecho registrado en junio en el cual una docente de una escuela de Cipolletti fue agredida por otra persona dentro del establecimiento, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro tomó la decisión de intervenir directamente en el ámbito judicial. Las autoridades escolares y la maestra afectada ya radicaron la denuncia correspondiente, y la cartera educativa solicitará formalmente a la Justicia actuar bajo la figura de querellante en la causa iniciada contra la mujer denunciada.

Según la denuncia de la docente, la madre de un alumno la increpó verbalmente con amenazas antes de propinarle un golpe en el rostro. Tras el repudiable suceso, se activaron de inmediato los protocolos institucionales.

Esta acción institucional busca respaldar de manera efectiva la presentación legal y sentar un precedente firme ante agresiones dentro del ámbito escolar. Asimismo, desde el organismo se confirmó que se accionará de la misma manera respecto a una situación similar que ocurrió en otro establecimiento educativo de Cipolletti.