Confirmaron la fecha de inauguración del gas en el barrio Puente 83

La provincia confirmó la puesta en funcionamiento del servicio de gas natural para los barrio Puente 83 y Puente de Madera en Cipolletti.

En pocos días se inaugurará la obra de gas natural para dos barrios de Cipolletti.

La llegada del gas natural a nuevos sectores de Cipolletti permitirá mejorar las condiciones de vida de cientos de vecinos y consolidar el crecimiento urbano de barrios que durante años avanzaron sin contar con servicios esenciales.

La obra que alcanzará a las familias de Puente 83 y Puente Madera fue desarrollada de manera conjunta entre el Gobierno de Río Negro y la Municipalidad de Cipolletti, como parte de una agenda de infraestructura urbana.

En las últimas horas se confirmó que la inauguración será el 25 de agosto , cuando quedará formalmente habilitado el servicio para 195 familias. La jornada también incluirá el llamado a licitación para una importante obra vial sobre avenida Juan Domingo Perón.

Estefania Petrella

Una obra que completa un proceso

Desde el Gobierno provincial destacaron que la llegada del gas natural fue posible luego de una serie de pasos previos vinculados con la regularización de los barrios. La mensura y posterior escrituración permitieron avanzar con las obras necesarias.

Ese proceso resulta clave para que distintos sectores de Cipolletti puedan incorporar infraestructura básica y acceder a servicios que durante años fueron una demanda de los vecinos. La intervención representa además un nuevo avance en materia de urbanización.

La ejecución de los trabajos se realizó de manera articulada entre Provincia y Municipio, con el objetivo de acompañar el crecimiento de la ciudad y atender las necesidades de sectores que ampliaron su cantidad de habitantes.

La agenda que continuará con una obra vial

La jornada prevista para agosto tendrá además otro anuncio relevante para Cipolletti. En esa misma fecha se licitará la obra de ordenamiento vial, ampliación de capacidad y conectividad de la avenida Juan Domingo Perón.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $18.557.906.067 y busca mejorar la circulación vehicular, ordenar el tránsito y fortalecer las conexiones entre diferentes sectores de una ciudad que mantiene un crecimiento sostenido.

La intervención sobre la avenida Perón apunta a acompañar ese proceso de expansión urbana mediante una infraestructura acorde con las nuevas demandas. El proyecto se suma a otras obras que Provincia y Municipio ejecutan para mejorar la conectividad.

De esta manera, la inauguración del servicio de gas en Puente 83 y Puente Madera quedará integrada a una agenda más amplia de trabajos públicos que contempla servicios básicos, infraestructura vial y desarrollo urbano.

Estefania Petrella

Labraña, otro barrio que espera el gas

Mientras se prepara la inauguración en Puente 83 y Puente Madera, también avanza otra obra destinada a ampliar el acceso al gas natural en Cipolletti. Se trata de los trabajos proyectados para el barrio Labraña.

La intervención es ejecutada por el Gobierno de Río Negro con el acompañamiento de la Municipalidad de Cipolletti y contempla la extensión de la red existente para incorporar al servicio a las viviendas del sector.

El proyecto prevé un empalme con la red ubicada sobre calle Estado de Israel, desde donde la cañería continuará por Raúl Labraña Oeste para luego desarrollar la distribución interna del barrio.

En total, la obra contempla la instalación de aproximadamente 2.825 metros lineales de cañería, además de las correspondientes conexiones domiciliarias. El tendido permitirá extender la infraestructura necesaria para que las familias puedan acceder posteriormente al servicio.

Los trabajos fueron diseñados con cañerías de polietileno y de acuerdo con el proyecto elaborado por Camuzzi Gas del Sur, empresa responsable de la distribución del gas natural en la zona.

Una red que continúa creciendo

La ejecución de la obra en Labraña deberá respetar las Normas Argentinas de Gas y las reglamentaciones establecidas por el Ente Nacional Regulador del Gas, además de las disposiciones técnicas de la empresa distribuidora.

La inspección de los trabajos estará a cargo de Camuzzi Gas del Sur en conjunto con la Municipalidad de Cipolletti, con controles destinados a garantizar que la instalación cumpla con los requerimientos técnicos correspondientes.