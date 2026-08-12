Una "aldea comercial" de USD 30 millones cambiará el mapa de Cipolletti por los próximos 30 años

Carrefour y la desarrolladora, presentaron el proyecto para el predio de Kennedy y Alem. Sus ejecutivos hablaron con LM Cipolletti y brindaron detalles sobre los plazos de ejecución. Mira el video de cómo será el proyecto.

Se presentó oficialmente el proyecto privado que buscará convertir el predio de Kennedy y Alem en un centro comercial.

Se presentó oficialmente el proyecto privado que buscará convertir el predio de Kennedy y Alem en un centro comercial.

La cadena Carrefour Argentina, junto a la desarrolladora Planet Partners , presentó oficialmente ante la Municipalidad de Cipolletti una iniciativa privada para reconvertir el histórico predio ubicado en Kennedy y Alem. El proyecto avanzará ahora por su canal formal de legalización ante el Ejecutivo local.

La propuesta, bautizada como “ una nueva centralidad urbana” , contempla una inversión total superior a los 30 millones de dólares y busca transformar casi cuatro manzanas hoy sin uso en un polo de servicios, comercio y esparcimiento para toda la ciudad.

La iniciativa incluye el supermercado, más de 50 locales entre retail y gastronomía, sede bancaria, gimnasio, polo deportivo, oficinas, consultorios y un parque público de más de 8.000 metros cuadrados. También sumará más de 300 plazas de estacionamiento .

El desarrollo tendrá paneles solares que cubrirán el 40% de la energía necesaria del supermercado. La explotación comercial se extenderá por 30 años, tras los cuales toda la infraestructura construida pasará a manos del municipio de Cipolletti.

La palabra de Carrefour

Francisco Zorroza, director de Asuntos Corporativos de Carrefour Argentina, explicó a LM Cipolletti que la decisión responde al crecimiento de la ciudad: "Vemos que Cipolletti está creciendo por encima de la media del país y que tiene un gran desarrollo".

El directivo detalló que la inversión de Carrefour asciende a USD 13 millones y generará 60 puestos de trabajo directos. "Vamos a tener la posibilidad de productos nacionales líderes, pero también surtido regional", remarcó sobre el formato que se instalará en la ciudad.

Francisco Zorroza, director de Asuntos Corporativos de Carrefour Argentina. Estefania Petrella

Sobre los plazos, Zorroza fue cauto pero preciso: "Si el tiempo acompaña y todo, entre 6 y 9 meses es un plazo razonable para una construcción de este tipo", en referencia del tiempo que demandaría la primera etapa tras aprobarse el proyecto ante el Ejecutivo.

Además confirmó la articulación con la bolsa de empleo local para las contrataciones, siendo que todos los puestos laborales surgirán para los cipoleños.

La mirada del desarrollador urbano

César Escandarani, CEO de Planet Partners, señaló a LM Cipolletti que la firma detectó una oportunidad estratégica en la trama urbana cipoleña. "Cipolletti es una ciudad que tiene un gran presente y nosotros vemos que tiene un súper futuro por delante", afirmó.

El empresario explicó que el diseño diferencia los frentes hacia las avenidas Kennedy y Alem, de perfil comercial, de los sectores linderos a barrios residenciales, donde se ubicará el parque público como amortiguador del impacto urbano.

César Escandarani, CEO de Planet Partners. Estefania Petrella

Escandarani destacó además el trabajo conceptual detrás del proyecto: "Fuimos trabajando la situación de generar una sensación de una pequeña aldea comercial donde la gente pueda ir a encontrarse, a pasear", explicó en referencia al origen de la ciudad.

Cronograma y etapas de apertura

Respecto a los tiempos de ejecución, el CEO de Planet Partners proyectó una primera etapa de apertura, vinculada al sector de cocheras de Carrefour, dentro de los próximos 12 meses desde la adjudicación. Las etapas siguientes se completarían cada 6 meses.

La compañía también confirmó que no solo construirá el predio, sino que se hará cargo de su operación integral. El plan contempla farmacias, un gimnasio, canchas de pádel y tiendas ancla complementarias a la oferta de Carrefour.

El proyecto es de inversión privada y podrá combinar servicios y espacios públicos para los cipoleños. Estefania Petrella

El proyecto contempla más de 400 puestos de trabajo permanentes una vez esté en funcionamiento pleno. Para la zona, los desarrolladores prometen más servicios, más espacio verde y mayor cercanía entre los vecinos y el nuevo polo comercial.

Con la presentación oficial concretada, el expediente ingresa ahora a evaluación municipal. De aprobarse, Cipolletti sumará una de las inversiones privadas más relevantes de los últimos años en el sector comercial y urbano de la región.

Los detalles del proyecto