Organizan el Segundo Campeonato de Asadores con más premios y una categoría para menores de edad

Será el 10 y 11 de octubre el Segundo Campeonato de Asadores, que organiza la Agrupación Boquense del Gran Valle de la Patagonia. A inscribirse.

Se concretará los días 10 y 11 de octubre próximo el Segundo Campeonato de Asadores. La propuesta formará parte de las actividades que se desarrollarán con motivo del mes aniversario de Cipolletti. La ciudad cumple años el 3 de octubre.

Está abierta la inscripción para participar en el Segundo Campeonato de Asadores , a llevarse a cabo los días 10 y 11 de octubre próximo, organizado por la Agrupación Boquense del Gran Valle de la Patagonia. En esta edición del evento, habrá más premios, a la vez que se habilitará una nueva categoría para competidores menores de 14 años de edad.

Al igual que en la primera edición, las actividades se concretarán en el predio municipal de Pacheco y Rivadavia, donde en la actualidad está brindando funciones un circo. En el lugar, los concursantes contarán con todas las comodidades para que compitan en las mejores condiciones posibles y para que el público concurrente pueda comprar el trozo de carne que le apetezca y comérselo ahí mismo o llevárselo a la casa para disfrutar en familia.

En esta ocasión, habrá tres categorías en las que se disputarán los premios . Una de las categorías estará destinada a los tradicionales costillares vacunos, en tanto que otra se reservará para preparar lechones. La tercera categoría, disponible este año, estará reservada para que concursantes menores de 14 años de edad, acompañados por familiares adultos, disputen en la preparación de tiras de asado.

La primera edición del Campeonato de Asadores se realizó el año pasado y convocó a una gran cantidad de concursantes y público en general. Ahora, ya hay mucha expectativa por la segunda edición del evento, a concretarse el 10 y 11 de octubre.

El primer campeonato organizado por la Agrupación Boquense del Gran Valle de la Patagonia se realizó en octubre de 2025 y fue incluido en el programa de actividades por el Municipio como parte de las diversas iniciativas que marcaron el mes aniversario de Cipolletti.

Se considera oficialmente que la fecha de la fundación de la ciudad fue un 3 de octubre de 1903, momento en que el general Manuel Fernández Oro vendió los primeros lotes de sus tierras particulares, en los alrededores de la ferroviaria Estación Limay, que formaba parte del pueblo conocido entonces como Colonia Lucinda, en honor de Lucinda Larrosa, la esposa de Fernández Oro.

La acción del militar, a quien se honra como fundador de lo que hoy es Cipolletti, fue clave para el desarrollo de la entonces muy pequeña comunidad rural, a la que, sin embargo, había ya llegado el ferrocarril en un momento tan temprano como 1899. Tras construirse el puente ferroviario, el tren se conectó con Neuquén en 1902.

Pedro Rivero, referente de la Agrupación Boquense, es, además de un hincha fervoroso del Xeneize, una persona que ama a su ciudad y su historia. En su vida pública como militante político o como un ciudadano más, ha impulsado proyectos e iniciativas para mejorar y potenciar el desarrollo de la ciudad y para que la comunidad cipoleña resalte con brillo propio y, sin mezquindades, junto a las localidades hermanas de la región.

Las jornadas de los asadores

Indicó que en la organización que preside "hemos decidido hacer el Campeonato de Asadores el 10 y el 11 de octubre para no coincidir con la fecha del aniversario de la ciudad" y los festejos oficiales que se concretarán. "La hacemos en la semana posterior al día del aniversario y así va a estar bien, para que la gente toda pueda disfrutar tranquila de los grandes eventos", enfatizó.

La organización del Campeonato de Asadores corresponde a la Agrupación Boquense del Gran Valle de la Patagonia. Se trata de una propuesta muy atractiva, en la que compartir la carne asada y disfrutar del momento resultan una combinación fundamental.

Ocurre que el año pasado, la primera edición de la competencia se programó y llevó adelante en un único día, el domingo 5 de octubre, jornada que el Municipio eligió, a su vez, por su carácter de no laborable, para realizar el tradicional desfile cívico. La coincidencia de los eventos afectó, parcialmente, por una cuestión de horarios, al Campeonato de Asadores, el cual, no obstante, pudo igual desplegarse y concluir con un rotundo éxito.

Sábado para los menores

Rivero explicó que "este año hemos agregado una jornada más, en lugar de la única del año pasado. El sábado 10 lo hemos destinado para la participación de los menores de 14 años".

Los menores disputarán por sus propios primero, segundo y tercer premios y en su actividad como asadores "deberán estar acompañados por sus papás o sus mamás".

El domingo para los adultos

En tanto, el domingo 11 está programado para las competencias de las categorías de lechones y de costillares, reservadas en este caso para adultos. Quienes se inscriban conformarán equipos de carácter familiar o como representantes de "algún barrio, algún sindicato, algún comercio, algunas escuelas, en fin, de distintas entidades de la ciudad".

En materia de premios, los adultos también podrán acceder a una primera, segunda o tercera ubicación. El monto general a repartir entre los competidores premiados es de 4.000.000 de pesos, una suma por demás significativa.

A su vez, para inscribirse se deberá pagar la suma de 100.000 pesos, una cifra no desdeñable, aunque en el contexto actual de la economía y el país, donde todo está carísimo por regla general, no puede calificarse de muy elevada y más si los participantes se presentan en equipos de varios integrantes, cada uno de los cuales puede aportar su parte para reunir la cantidad estipulada.

Cupos limitados: a inscribirse

Así las cosas, Rivero informó que ya hay unos cuantos equipos anotados para participar y no dejó de recordar que el cupo abierto para los competidores "es limitado". Por lo demás, todavía hay un tiempo adecuado para decidirse, inscribirse y, finalmente, participar. Cualquier consulta sobre el concurso se puede dilucidar dirigiéndose al WhatsApp 2994210080.

A todo esto, a semejanza de 2025, para el público la entrada será libre y gratuita. "Todo el mundo puede ir a comer, a comprar asado, a comprar porciones de lechones que se van a vender, como así también se van a vender algunos choripanes, y refrescos fríos o calientes, según lo que se tenga ganas", puntualizó.

Los presentes, o sea, los competidores y el público concurrente, podrán también disfrutar de la música y el arte de los artistas que se convocará para el evento, al mismo tiempo que podrán recorrer y apreciar los numerosos y variados stands de feriantes y artesanos de Cipolletti y otras localidades del Alto Valle. El que pueda y quiera podrá adquirir las manualidades que se expondrán o probar las cosas ricas que también se prepararán allí para su venta.

Jurados para cada categoría

El dirigente xeneize formuló otras precisiones de interés, como lo es el hecho de que habrá jurados aparte para cada categoría. En cada caso, los jurados serán personas muy versadas en todo lo relacionado con este tipo de eventos y con las carnes que se pondrán para los asados. De esta manera, se espera agilizar y hacer más rápida la determinación de los vencedores y premiados.

Por otro lado, se controlará y pondrá atención en que los concursantes presenten los tickets de compra de los costillares, lechones y tiras de asados que se prepararán y que se podrán vender, una vez asados, al público que asista al Campeonato. En todos los casos, la carne de que se trate deberá ser adquirida en carnicerías habilitadas de Cipolletti. Con ello, además de contribuir al movimiento económico de la ciudad, se garantizará la confianza que la gente depositará en lo que consuma.

Rivero rememoró con entusiasmo que el año pasado participaron del Campeonato, en su primera edición, "casi 10.000 personas de la ciudad y localidades vecinas", que pudieron deleitarse y pasar un buen momento comprando y comiendo en el lugar, para lo que se dispuso de mesas y sillas y también de gazebos. En este octubre, se contará con las mismas comodidades, incluyendo los necesariamente infaltables baños químicos.

El precio de la carne asada

Del mismo modo, se procurará que los precios de venta de la carne asada sean todo lo económico posibles. Así, si en 2025 el kilo de asado se facturó a unos 25.000 pesos, se tratará que en este ocasión el precio no sea mucho mayor. La definición del precio se terminará de precisar en los días que corren. Al efecto, se prevé abordar el asunto en una reunión de la Comisión Directiva de la Agrupación Boquense a concretarse este 22 de agosto. Sin embargo, todavía habrá tiempo para afinar detalles antes del 10 y 11 de octubre de la actividad.

"Esperamos que la gente acá de Cipolletti pueda ir a a disfrutar de un buen evento más, acompañando al cumpleaños de la ciudad, que es muy importante para todos", expresó el dirigente y dijo que, en conversación mantenida con el intendente Rodrigo Buteler, éste les dijo que el Campeonato "va a estar en la grilla de los distintos encuentros que se concretarán por el nuevo aniversario de la ciudad. Estamos muy contentos por esto".

Indicó, además, que "hemos entregado una nota en el Concejo Deliberante para que se declare la actividad de interés municipal. También estamos invitando a las instituciones y a todos los comercio de la ciudad para que participen y muestren las cosas que ellos venden. Es muy importante que los comerciantes vayan y expongan tantas cosas lindas que tienen en venta en sus locales".

Reservas de gente de todas partes

Aseguró que ya hace unos días, cuando se empezó a comunicar sobre el evento a gente de Cipolletti y otras localidades, se ha despertado una gran expectativa "y ya han hecho reservas gente de Mendoza, gente de General Roca, gente de Viedma, gente de Las Grutas, de Añelo, de El Chañar, de Rincón de los Sauces. Hay mucho interés en participar".

Destacó la satisfacción que les produce a todos lo hinchas nucleados en la Agrupación Boquense del Gran Valle de la Patagona que "venga gente de otras partes, porque acá, en Cipolletti, pueden gastar en combustible, en hoteles, en restaurantes y confiterías, en kioscos, en regalerías".

"Nuestro evento es una forma también de mover la economía local y de traer turistas, con lo que podemos beneficiarnos todo los cipoleños, apostando a nuestra querida ciudad", destacó. Y concluyó refiriendo que con parte de lo recaudado en el Campeonato se comprarán 200 banderas argentinas.