¿Llega la carne de burro a las carnicerías?: Cómo impacta la caída del consumo en la región

Autoridades Provinciales indican que la faena de carne de burro es legal bajo estrictos protocolos sanitarios. En Río Negro hay un solo frigorífico habilitado.

La carne de burro se vende a $7500 en cortes para milanesa o bifes en distintos puntos del país.

La crisis económica toma asiento en las economías familiares , que buscan alternativas para los alimentos ante el incremento de los precios de la carne vacuna . En esta búsqueda, Chubut tuvo el desembarco de la carne de burro y generó el debate en Río Negro . ¿ Es legal vender carne de burro?

El lanzamiento de la marca “Burro Patagón ” en la provincia vecina de Chubut con precios que rondan $7500 el corte para asado o milanesas abre los interrogantes sobre las condiciones de salubridad de la carne y si los mataderos de la región son aptos para el tratamiento de este material.

Sobre la legalidad de esta práctica, el secretario de Ganadería de Río Negro, Tabaré Bassi explicó que es posible la comercialización bajo estrictos requisitos de higiene y que mantenga la cadena de frío . “Es legal siempre y cuando se cumplan los procesos que garanticen la inocuidad del producto”, indicó Bassi.

Solo un frigorífico habilitado para la carne de burro

Este procedimiento implica que la faena, el desposte y la venta deben realizarse en lugares habilitados para asegurar que la cadena de frío se mantenga durante todo el proceso para garantizar que el alimento sea seguro para consumo humano.

La inocuidad del producto garantiza que la carne no esté contaminada con bacterias, virus o parásitos, que sea apta sanitariamente con controles veterinarios, que no contenga sustancias peligrosas en su interior y mantenga la cadena de frío.

En ese sentido, Bassi explicó que el único frigorífico habilitado para la carne de burro es el de Chimpay, disponible específicamente para la faena de equinos. Además, agregó que no existen solicitudes de otros establecimientos provinciales con la intención de habilitar el rubro.

"No hay recaudos diferenciales respecto al resto de las especies utilizadas para producción de carne; son los mismos requisitos", indicó Bassi a ANR.

carnee Bassi explicó que el único frigorífico habilitado para la carne de burro es el de Chimpay.

Las protectoras de animales denuncian "crueldad"

Por otro lado, la Asociación Protectora de Rescate Equino (APRE) y diversas ONGs manifestaron su repudio ante la comercialización de la carne de burro. Indicaron que estos animales no poseen trazabilidad y suelen ser tratados con fármacos que no son aptos para el consumo humano.

Las organizaciones protectoras detallan que la ausencia de trazabilidad impide seguir el recorrido desde el origen del animal hasta el consumidor final. Es decir, se desconoce su alimentación, la presencia de fármacos y químicos que pueden ser perjudiciales para el consumo humano.

carnicerias.jpg Las protectoras de animales denuncian que no existe la trazabilidad en la carne de burro. Archivo

Desde APRE explicaron que las mulas y burros son animales de compañía y trabajo, además su faenamiento podría encuadrarse en actos de crueldad según la legislación vigente. Fundamentalmente ante la falta de frigoríficos habilitados para este tipo de carne, esto podría empujar a la faena clandestina.

Una carne "comodín" para el campo

Por su parte, Julio Cittadini, productor de la carne “Burro Patagón” defendió su propuesta con el argumento que el burro surgió como un “comodín” en los campos que no son aptos para el ganado vacuno.

También, destacó que se trata de una carne “magra, nutritiva y accesible” ideal para la elaboración de empanadas, asado y chorizos en un contexto de ajuste de las economías familiares. Sin embargo, la oferta no deja de traer el interrogante sobre la presencia de la carne de burro en las carnicerías de Río Negro.