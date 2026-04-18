Millonarias multas a comerciantes tras el secuestro de más de 1400 kilos de carne en mal estado

En las últimas horas se conoció a cuánto ascienden las multas. Se trata de comercios que deberán pagar una cifra elevada.

El secuestro de más 1.400 kilos de carne en mal estado en comercios de Ingeniero Huergo, Villa Regina y Chichinales , derivará en millonarias multas que deberán pagar los propietarios por no respetar con la cadena de frio para la conservación.

Los procedimientos se realizaron entre el lunes y martes en comercios de Huergo, Regina y Chichinales con la intervención de personal del área de Ganadería y la intervención de las brigadas rurales de Valle Azul e Ingeniero Huergo.

Desde la Secretaría de Ganadería de la provincia de Río Negro, confirmaron que las multas que recibieron los comerciantes que fueron encontrados en infracción serán millonarias.

Secuestran carne 160426 Cerca de 1.400 kilos de carne secuestraron en carnicerías del Alto Valle rionegrino. Policía Río Negro

En este sentido, precisaron que en conjunto los comerciantes multados deberán pagar más de $27.000.000.

El sistema de multas

El secretario de Ganadería de Río Negro, Tabaré Bassi, explicó que el sistema de multas que se aplica por el decomiso de carne en mal estado se calcula tomando los kilos secuestrados multiplicado por tres y a su vez multiplicado por la tasa de inspección que tiene un valor actualizado de $6.500.

El cálculo para la aplicación de la multa se realizará en función de los kilos de carne decomisados en cada uno de los comercios inspeccionados durante esta semana.

En Chichinales de 2 locales comerciales se secuestraron 170 kilos de carne; mientras que en Regina 3 carnicerías fueron multadas y se secuestraron en total 600 kilos. En Huergo se inspeccionaron 6 comercios, donde se decomisaron 614 kilos de alimentos, incluyendo carne, lácteos y pescados.

Detallaron que en los controles se detectaron productos fuera de la cadena de frío, sin trazabilidad sanitaria o en condiciones no aptas para el consumo humano. Toda la mercadería decomisada fue trasladada al biodigestor ubicado en J.J. Gómez, donde se procedió a su quema para evitar riesgos a la salud pública.

Trasladado sin condiciones higiénicas

La carga era trasladada sin observar las mínimas condiciones de higiene requeridas y transportada en un vehículo que ya, de por si, no contaba con habilitación.

La presunción indica que su procedencia correspondería a un establecimiento no autorizado, lo que encuadra en una presunta “faena clandestina”.

Ante esta situación, se labró un acta de infracción conforme a la normativa vigente contemplada en la Ley Provincial N°2534, vinculada al transporte ilegal de carne y se realizó el secuestro e incineración de la misma.