Secuestran más de 1400 kilos de carne en controles a carnicerías del Alto Valle

El procedimiento lo realizaron policías de la Brigada Rural e inspectores de Ganadería. Incautaron y destruyeron cortes vacunos, de cerdo, pollo y embutidos.

Efectivos de la Brigada Rural de Ingeniero Huergo y Valle Azul desplegaron a lo largo de esta semana una serie de operativos de control en carnicerías de Villa Regina e Ingeniero Huergo, en coordinación con inspectores del área de Ganadería de la provincia. Como resultado de las inspecciones, se decomisaron más de 1400 kilos de productos cárnicos en distintos comercios.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de controles sanitarios y de habilitación, y consistió en el recorrido por diversas carnicerías y supermercados de la zona. En cada intervención se labraron las actas correspondientes, conforme a la normativa.

En cuanto a los resultados, el personal policial procedió al decomiso de aproximadamente 1400 kilos de productos cárnicos, entre ellos carne vacuna , porcina, aviar y ovina, además de una amplia variedad de embutidos .

Finalmente, la totalidad de los alimentos incautados fue trasladada al biodigestor de J.J. Gómez, donde se procedió a su destrucción siguiendo los protocolos establecidos.

Acusados de faena clandestina intentaron escapar

En otro procedimiento realizado por efectivos de la Brigada Rural de Valle Medio realizado días atrás, se produjo el secuestro de varios kilos de carne vacuna que era transportada en forma absolutamente irregular y sin cumplir con las más mínimas condiciones de salubridad.

La detección de las anomalías, que derivó además en el labrado de una infracción a la ley provincial 2534, se dio en el marco de un operativo de control que se llevaba a cabo en cercanías de Lamarque, sobre el camino rural que conduce a la Isla Chica.

En ese contexto, fue que personal policial se percató que una camioneta, que se aproximaba al sector del control, al observar la presencia policial giró su sentido de circulación e intentó regresarse hacia el sentido contrario al que venía, con aparente intención de evadir el control.

Carne secuestrada Valle Medio

Ante esta maniobra, se inició un seguimiento controlado, manteniendo "las medidas de seguridad correspondientes", destacaron fuentes de la fuerza, logrando interceptar el rodado a unos 500 metros.

Se trataba de una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 47 años, que iba acompañado por otro de 38, ambos domiciliados en Choele Choel.

Al inspeccionar el vehículo, los efectivos constataron que, en la parte trasera, transportaban una importante cantidad de kilos de carne vacuna despostada y distribuidos en bolsas de consorcio negras.

Trasladado sin condiciones higiénicas

La carga era trasladada sin observar las mínimas condiciones de higiene requeridas y transportada en un vehículo que ya, de por si, no contaba con habilitación.

La presunción indica que su procedencia correspondería a un establecimiento no autorizado, lo que encuadra en una presunta “faena clandestina”.

Ante esta situación, se labró un acta de infracción conforme a la normativa vigente contemplada en la Ley Provincial N°2534, vinculada al transporte ilegal de carne y se realizó el secuestro e incineración de la misma.