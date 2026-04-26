Escuelas de Río Negro en alerta: así es el plan que busca frenar la violencia desde la infancia

Refuerzan talleres en escuelas de Río Negro para prevenir violencia y bullying. Apuntan a que chicos aprendan a reconocer emociones y resolver conflictos.

Mediante talleres, estudiantes de entre 6 y 12 años participan de actividades dinámicas con el eje puesto en las emociones. Foto: Gentileza.

Con el objetivo de prevenir la violencia desde edades tempranas, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro intensificó su presencia en escuelas primarias de distintas ciudades.

La iniciativa apunta a un enfoque clave. El objetivo es intervenir antes de que los conflictos aparezcan o escalen.

En cada encuentro, estudiantes de entre 6 y 12 años participan de actividades dinámicas donde el eje está puesto en las emociones.

A través de juegos y situaciones cotidianas, los chicos identifican sentimientos como el enojo, la frustración o el miedo, y aprenden a gestionarlos sin recurrir a la violencia.

Según plantearon desde el Ministerio, "entender lo que les ocurre les permite pensar antes de reaccionar con violencia, una herramienta clave que empieza a construirse desde edades tempranas".

La clave: hablar antes de que estalle el conflicto

Los talleres no solo trabajan sobre lo que sienten, sino también sobre cómo expresarlo.

Se promueve la comunicación como herramienta central: pedir ayuda, decir lo que molesta sin agredir y escuchar al otro. Es decir, se busca evitar que los conflictos crezcan por falta de diálogo.

Bullying y redes: el foco que preocupa

Uno de los puntos más sensibles es el bullying, especialmente en su versión digital. Por eso, durante las actividades, los estudiantes aprenden a identificar cuándo una broma deja de serlo y se convierte en agresión.

También se trabaja sobre los distintos roles: no solo el agresor y la víctima, sino también quienes observan sin intervenir.

Del aula a la vida cotidiana

Las propuestas incluyen actividades prácticas para trasladar lo aprendido a situaciones concretas de la vida diaria.

Un ejemplo es el cuidado de plantas, donde cada grupo asume responsabilidades, generando un paralelismo con el cuidado de los vínculos.

Más que talleres: una apuesta a futuro

Detrás de cada encuentro hay una política pública que busca construir convivencia desde la base.

Desde el gobierno provincial remarcaron que "formar chicos con herramientas emocionales y sociales no solo mejora la convivencia diaria, sino que construye, paso a paso, una sociedad empática y comunidades más seguras".