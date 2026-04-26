Piden un salario de $2 millones en Río Negro y crece la tensión con el Gobierno

Gremios unificados exigen un salario mínimo de $2 millones y rechazan el congelamiento. Advierten sobre conflicto y convocan a movilizar.

El reclamo fue presentado en coordinación de los sindicatos de Río Negro. Foto: Gentileza.

Una amplia convocatoria sindical en Río Negro puso sobre la mesa un pedido contundente: que ningún trabajador cobre menos de $2.000.000 .

El planteo surge en medio de un contexto económico complejo, donde distintos sectores advierten una pérdida sostenida del poder adquisitivo .

El reclamo fue impulsado por sindicatos con representación provincial y nacional, entre ellos Unter , ATE Río Negro , CTA Autónoma , ASSPUR, ADUNC y otros espacios docentes y estatales.

Mediante un comunicado, dejaron en claro que se busca coordinar acciones conjuntas frente a lo que consideran un ajuste que impacta de lleno en salarios y condiciones laborales.

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Salarios, bonos y actualización

Además del piso salarial de $2 millones, los gremios plantearon una serie de demandas concretas:

Continuidad del IPC como criterio de actualización

Rechazo a sumas no remunerativas

Incorporación de un bono de $250.000 al salario básico

Según expresaron, estas medidas son necesarias para evitar que los ingresos queden por debajo de la línea de pobreza.

Críticas al gobierno provincial

Los sindicatos también cuestionaron con dureza la gestión del gobernador Alberto Weretilneck, a quien acusan de "profundizar políticas restrictivas" en sintonía con el contexto nacional.

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En ese marco, rechazaron la posibilidad de congelamiento salarial y advirtieron sobre el deterioro en áreas sensibles como salud y educación.

Más reclamos y una fecha clave

El documento compartido por Unter incluye otros puntos, como mejoras en condiciones laborales, el funcionamiento del IPROSS, y el rechazo a reformas laborales, previsionales y educativas.

Además, convocaron a una movilización el próximo 12 de mayo en defensa del financiamiento universitario y los salarios del sector.

“Lo que está en juego”

Desde los gremios señalaron que la situación requiere una respuesta colectiva y advirtieron que "lo que está en juego es claro: nuestros salarios, nuestras condiciones de trabajo, nuestros derechos, y el futuro mismo de lo público. Y eso no se logra en soledad".