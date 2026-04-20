Unter denunció que el Gobierno de Río Negro incumplió acuerdo de paritarias

El gremio docente Unter denunció que no se pagó la segunda cuota del bono acordado en marzo. La versión del Gobierno y la amenaza de protestas.

El conflicto docente tuvo un nuevo cruce este lunes, cuando los docentes debían cobrar la segunda cuota del bono. Desde el Gobierno se aseguró que hubo un "error administrativo" por el que no se pagó. El incumplimiento profundiza la grieta con Unter : llega con la paritaria salarial trabada y pocos días después de las 48 horas de paro .

Desde el Consejo Directivo de Unter Central denunció el incumplimiento del acta paritaria del día 13 de marzo de este año en el cual se estableció, entre otras cosas, el pago de “una suma fija no remunerativa de $250.000 por única vez ( bono )- por agente, en concepto de compensación económica por los últimos meses del 2025, pagaderos por complementaria en dos cuotas, la primera el 20 de marzo y la segunda el 20 de abril respectivamente”.

El pago de la segunda cuota de $125.000 pesos no fue sido liquidado a los trabajadores de la educación en el día comprometido. Desde el Ejecutivo se informó que hubo "un error de Tesorería".

ECP UNTER MOVILIZACION (51) El gremio Unter denunció que el Gobierno incumplió el acuerdo en paritarias. Estefania Petrella

Unter y el Gobierno se encuentran en un escenario de conflicto, sin avances en las paritarias y con fuertes cuestionamientos cruzados. "El Gobierno se equivoca cuando no debe", afirmaron referentes del sindicato sobre el incumplimiento del pago de la segunda cuota del bono.

En ese contexto, oficialmente la Unter puso en duda que se trate de un error involuntario. "Éste no es un error de liquidación, se suma a otros desaciertos ya denunciados por Unter como mala o nula liquidación de éste bono a docentes que han trabajado el año anterior", aseguraron desde el gremio docente tras confirmar que la cuota de 125 mil pesos no será depositada este lunes.

Crisis entre Unter y el Gobierno

A raíz de la demora en el pago de la segunda cuota, la conducción de Unter presentó una serie de demandas al gobierno provincial:

El cumplimiento integral del acta paritaria con los montos comprometidos de acuerdo con el cronograma de pago establecido para este mes.

con los montos comprometidos de acuerdo con el establecido para este mes. Que s e investiguen y detecten las responsabilidades de quienes nuevamente cometieron estos “ errores ” que vuelven a afectar los derechos salariales de los trabajadores de la educación

de quienes nuevamente cometieron estos “ errores ” que vuelven a afectar los derechos salariales de los de la El incumplimiento del gobierno de un acta paritaria homologada es una falta grave a los derechos laborales. La conducta temeraria y maliciosa del Ministerio de Educación al no depositar la segunda cuota del bono tiene como objetivo disciplinar y amedrentar al colectivo docente.

Desde el sindicato expresaron que el incumplimiento en la fecha de pago los deja "en libertad de llevar adelante acciones frente al incumplimiento del Gobierno y solicita se sancione y penalice por la acción antilaboral y antisindical". En principio, el gremio Unter aguardaría que se fije una nueva fecha de pago antes de analizar medidas de protesta.

"Cabe señalar que esta situación se genera en un marco de profundo malestar en razón de la pérdida de poder adquisitivo que tienen nuestros salarios por efectos de la inflación descontrolada", concluyeron desde el sindicato docente.