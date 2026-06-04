Río Negro recibirá US$145 millones para salud y producción tras una reunión entre Alberto Weretilneck y Luis Caputo

El Gobierno nacional autorizó un crédito para modernizar hospitales y anticipó otro para obras productivas, riego y prevención de incendios.

El Gobernador mantuvo un encuentro con el ministro de Economía de la Nación. Foto: Gentileza.

El gobernador Alberto Weretilneck regresó de Buenos Aires con una noticia determinante para Río Negro : la confirmación de financiamiento internacional por 145 millones de dólares para transformar áreas estratégicas de la provincia.

Durante una reunión con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo , se confirmó la autorización de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a modernizar el sistema de salud rionegrino .

Además, el funcionario nacional adelantó que a mediados de junio se aprobará un segundo financiamiento para impulsar la producción, ampliar áreas bajo riego y fortalecer la respuesta ante incendios y emergencias climáticas.

El millonario plan para transformar la salud pública

El primero de los créditos contempla una inversión de 60 millones de dólares y apunta a una profunda modernización del sistema público de salud.

Los fondos permitirán digitalizar e integrar toda la red sanitaria provincial, incorporar equipamiento médico de última generación, mejorar la infraestructura y sumar herramientas tecnológicas para optimizar la atención.

El alcance será provincial: beneficiará a los 36 hospitales y 191 Centros de Atención Primaria de la Salud, además de brindar nuevas herramientas de trabajo a más de 7.000 agentes y profesionales.

Entre las mejoras previstas se encuentran sistemas de gestión digital, redes de conectividad, servidores propios, equipamiento informático y el fortalecimiento de la telesalud para acercar consultas y prestaciones a localidades alejadas.

Río Negro busca ubicarse entre las provincias líderes

El programa también prevé la incorporación de tecnología biomédica para áreas críticas como terapias intensivas, quirófanos, neonatología, laboratorios, diagnóstico por imágenes y centrales de esterilización.

Según las estimaciones oficiales, la inversión permitirá que Río Negro se convierta en una de las tres provincias con mejor desarrollo de salud digital del país.

Otros US$85 millones para producción y obras estratégicas

El segundo crédito del BID, que sería aprobado durante este mes, contempla una inversión estimada de 85 millones de dólares.

Los recursos estarán destinados a cinco proyectos considerados estratégicos para el desarrollo provincial: la modernización del sistema de riego del IDEVI, la electrificación rural de Guardia Mitre, obras productivas en Negro Muerto, nuevas superficies bajo riego en Margen Norte y un programa de gestión del riesgo agropecuario.

Las obras buscan ampliar la producción, optimizar el uso del agua, reducir costos y fortalecer actividades agrícolas, ganaderas y agroindustriales.

Prevención de incendios y respuesta ante emergencias

Uno de los aspectos destacados del financiamiento es el componente destinado a la gestión del riesgo.

La inversión permitirá mejorar la capacidad de respuesta frente a sequías, nevadas, incendios forestales y otros eventos climáticos extremos. También contempla financiamiento para mallas antigranizo, una herramienta fundamental para proteger la producción frutícola.

Rutas, Tren del Valle y grandes inversiones

La reunión entre Weretilneck y Caputo también abordó otros temas considerados prioritarios para la provincia.

El gobernador planteó alternativas para avanzar en la transferencia de rutas nacionales a la órbita provincial, iniciativa que recibió una recepción favorable por parte del ministro.

Además, se analizó la situación del Tren del Valle y la necesidad de reactivar el servicio como una herramienta estratégica para mejorar la conectividad regional.

Finalmente, Weretilneck repasó el estado de los principales proyectos que impulsan la economía provincial, entre ellos el oleoducto VMOS, el desarrollo de GNL en la costa atlántica y la próxima exportación de oro y plata desde el yacimiento Calcatreu, iniciativas que prometen generar inversiones y empleo en distintos puntos de Río Negro.