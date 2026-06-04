Tren del Valle y rutas nacionales en el centro de la reunión entre Weretilneck y Santilli

El gobernador rionegrino viajó a Casa Rosada para repasar la agenda estratégica con el ministro del Interior; el traspaso ferroviario apunta a concretarse en el corto plazo.

El gobernador Alberto Weretilneck se reunió este miércoles con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli , en Casa Rosada. El encuentro tuvo como eje central el avance en dos temas considerados estratégicos para Río Negro : el proceso de traspaso operativo del Tren del Valle y las negociaciones en torno a la transferencia de las Rutas Nacionales 22 y 151 a jurisdicción provincial. Ambas cuestiones forman parte de la agenda de trabajo conjunta entre el Ejecutivo provincial y el Gobierno Nacional.

Tras el encuentro, Weretilneck subrayó el carácter concreto de la gestión y describió el encuentro como parte de una dinámica de trabajo continua: "Repasamos los avances del Tren del Valle y también el estado de las negociaciones por las rutas nacionales. Son temas centrales para Río Negro porque impactan directamente en la vida cotidiana de nuestros vecinos, en la producción y en el desarrollo de toda la provincia", señaló el mandatario.

El traspaso del Tren del Valle a Río Negro sumado a las rutas nacionales 22 y 151, cada vez más cerca de concretarse.

La conectividad provincial, en el centro de la agenda

La reunión en Casa Rosada no fue un hecho aislado, sino parte de un proceso sostenido de negociaciones entre la provincia y la Nación. Weretilneck también publicó en sus redes sociales un resumen del encuentro, donde destacó la importancia de "la transferencia de competencias desde Nación a Río Negro" como herramienta fundamental para dar respuestas más ágiles y eficientes a las necesidades de la ciudadanía. El Gobernador también mencionó que se repasaron proyectos de infraestructura y desarrollo que considera estratégicos para impulsar el crecimiento provincial.

La transferencia de las rutas nacionales es un tema de larga data en la relación entre la provincia y el Estado nacional. La Ruta 22 es el eje troncal del Alto Valle y conecta los principales centros urbanos de Río Negro y Neuquén, mientras que la Ruta 151 une el corredor norpatagónico con regiones productivas clave. Gestionar estas arterias desde la órbita provincial implicaría mayor autonomía para planificar obras, mantenimiento y seguridad vial de acuerdo a las necesidades territoriales.

El Tren del Valle, cada vez más cerca del traspaso

El proyecto para que la empresa estatal Tren Patagónico asuma la operación del Tren del Valle atraviesa una etapa decisiva. Las autoridades provinciales y municipales ya confirmaron que se están evaluando las condiciones de la infraestructura ferroviaria existente. Además, se definió que la primera ampliación del recorrido en el Alto Valle llegará hasta la ciudad de General Roca, extendiendo el servicio más allá del eje Neuquén–Cipolletti que opera actualmente.

En ese marco, el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, mantuvo la semana pasada un encuentro de trabajo en la Estación Central cipoleña con Roberto López, presidente de Tren Patagónico, para coordinar las gestiones que el gobernador lleva adelante ante Trenes Argentinos. La iniciativa apunta a evitar el cierre de un servicio que arrastra severas complicaciones operativas, entre ellas los reiterados choques de camiones contra el puente ferroviario, un problema que ha generado interrupciones repetidas en los últimos meses.

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Hoy me reuní en Casa Rosada con el ministro del Interior, @diegosantilli, para avanzar en una agenda de trabajo clave para el presente y el futuro de nuestra provincia.



Conversamos sobre el Tren del Valle, la situación de… pic.twitter.com/ygF24JWkMr — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) June 4, 2026

Tres días de inspección técnica sobre las vías

Como parte concreta de la transición, el personal técnico de Tren Patagónico completó tres jornadas de relevamiento directo en la zona. "Vinimos con tres días de trabajo, recorrimos las vías de Neuquén, Plottier, estuvimos en los talleres de Ferrosur donde son los alistamientos de los coches. Planificando, viendo dónde vamos a tener talleres, dónde vamos a tener alistamientos propios", precisó López.

Respecto del estado de la infraestructura, el presidente de la empresa rionegrina indicó que ya evalúan las condiciones de los rieles para proyectar los trabajos necesarios. El sector neuquino requiere optimizaciones urgentes, dado que las vías presentan condiciones aptas para circular, pero a velocidades muy reducidas. "Vamos a trabajar porque las vías están en condiciones. En las vías de Neuquén hay que trabajar un poco, están en una velocidad muy baja y después voy a ir trabajando estación por estación", detalló López.

Un plan estructurado en etapas

El modelo de expansión del servicio fue diseñado con etapas bien definidas. Según explicó López, el proceso comienza con la firma del traspaso, continúa con el mantenimiento del servicio actual entre Cipolletti y Neuquén, y luego se extiende al menos hasta Roca. La meta de largo plazo de la provincia incluye solicitar las vías hasta Chichinales, Plottier y Zapala, aunque la prioridad inmediata de conectividad ya está establecida y delimitada en el corredor del Alto Valle.

Para avanzar en esta hoja de ruta, se realizaron reuniones con la empresa operadora actual y con Ferrosur, la concesionaria de las vías, coordinando tareas junto a la Secretaría de Transporte de la Nación. El trabajo conjunto busca garantizar la viabilidad técnica y operativa del proyecto antes de que se firme el acuerdo de transferencia.

Tren Patagónico La empresa estatal Tren Patagónico ya se encuentra trabajando y anunció un posible traspaso en julio.

Los plazos: junio o julio como fecha clave

Los tiempos del traspaso ya fueron explicitados con precisión por el propio titular de Tren Patagónico. "Estamos con vista de que la firma del traspaso tiene que ser el fin de junio, los primeros días de julio. Estamos trabajando muy firme, tengo reuniones con autoridades dentro de 15 días", adelantó López, quien además ratificó con contundencia: "El traspaso se tiene que hacer este año, el traspaso no va a pasar mucho más que justo junio a julio".

Sobre el personal ferroviario que depende del servicio, López brindó garantías directas a las familias: "Estamos trabajando para conservar al personal, estamos viendo qué personal es importante para lo que queremos".