Le propuso casamiento en medio de los festejos y emocionó a todos en una ciudad de Río Negro

La pasión por la Selección tuvo una inesperada vuelta de tuerca en el Valle Medio. Mientras vecinos salían tras la final del partido de Argentina - España, una joven pareja se robó todas las miradas con una escena de película.

Mientras vecinos salían tras la final del partido de Argentina - España, una joven pareja se robó todas las miradas con una escena de película.

Un giro inesperado le cambió la cara a una jornada que venía golpeada por el resultado de la Selección Argentina en la final del Mundial. En Luis Beltrán , el llanto por la derrota futbolística se transformó de golpe en lágrimas de pura emoción cuando una pareja de la localidad rionegrina decidió comprometerse a la vista de sus seres queridos.

Juanjo no lo dudó, rompió con el libreto y decidió que era el momento perfecto para dar el gran paso. Ante la mirada atónita y la complicidad de la multitud que se había convocado en el centro de la ciudad, el joven se arrodilló y le propuso casamiento a su pareja, Camila .

La sorpresa dejó a todos helados por unos segundos, hasta que el esperado "sí" de la joven desató una ovación cerrada, abrazos y aplausos de sus allegados.

El gesto se transformó en una de las postales más destacadas de la jornada, demostrando que, incluso en un día marcado por la derrota en la final del Mundial, también hubo espacio para celebrar el amor y compartir una alegría que conmovió a toda la comunidad.

En sus redes sociales, Camila expresó ''dije que SI al amor de mi vida. Me caso con mi compañero de vida''. El posteo se llenó de comentarios de buenos augurios y se viralizó en las últimas horas.

El compromiso sigue vivo: más de 1.900 parejas se casaron en Río Negro

El Gobierno Provincial presentó los resultados del primer semestre de 2026, en el marco del relevamiento realizado en base a la política de seguimiento y evaluación de los servicios públicos que acompaña el proceso de modernización del organismo.

La cifra conjunta representa un crecimiento del 5,7% respecto del primer semestre de 2025, cuando se habían contabilizado 1.827 formalizaciones. El mayor incremento se produjo en las uniones convivenciales, que pasaron de 688 a 853 y crecieron un 24%.

Los datos muestran que las parejas rionegrinas continúan formalizando sus vínculos, aunque con una participación creciente de las uniones convivenciales como alternativa para brindar reconocimiento y respaldo legal a la vida en común.