Río Negro empieza a cobrar por el agua y asegura un ingreso millonario por las represas
La Legislatura aprobó un reconocimiento económico inédito que garantiza ingresos para Río Negro por el uso del agua en hidroeléctricas.
La provincia de Río Negro dio un paso clave en materia económica y energética tras aprobar en la Legislatura un proyecto que consolida un reconocimiento económico histórico por el uso del agua en las represas hidroeléctricas del Comahue.
La iniciativa, impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck, establece que la provincia recibirá un ingreso equivalente al 1% de la energía comercializada por las concesionarias, un beneficio que queda formalmente incorporado dentro del esquema legal vigente.
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Qué aprobó la Legislatura de Río Negro
Con aval mayoritario, la Legislatura ratificó el acuerdo alcanzado en las concesiones hidroeléctricas ubicadas en las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro.
Allí se fijó un canon total del 2% por el uso del agua, que será dividido en partes iguales entre Río Negro y Neuquén, consolidando un nuevo esquema de reconocimiento económico para ambas provincias.
La normativa además actualiza el marco legal provincial en línea con los contratos de concesión renovados recientemente.
Por qué este ingreso es considerado histórico
Desde el Gobierno provincial remarcaron que la medida no implica la creación de un nuevo cargo, sino la ratificación formal de un derecho económico ya incorporado dentro de los acuerdos firmados con las concesionarias.
El superintendente general del DPA, Néstor Pérez, explicó que el objetivo del proyecto es darle coherencia al marco normativo actual.
“El reconocimiento económico por el uso del agua ya fue incorporado en los contratos de concesión. Lo que hacemos ahora es reflejar esa realidad en la legislación provincial”, sostuvo.
El punto clave: el agua como recurso de las provincias
Uno de los aspectos centrales de la negociación estuvo vinculado al reconocimiento de que el agua es un recurso bajo dominio provincial, un principio establecido desde la reforma constitucional de 1994.
Según explicó Pérez, durante la renovación de las concesiones se trabajó especialmente para que ese derecho quedara reflejado en los nuevos contratos.
Finalmente, el acuerdo terminó garantizando un beneficio económico directo para Río Negro y Neuquén.
Qué cambia a partir de ahora
Con esta aprobación legislativa, Río Negro fortalece la seguridad jurídica de los acuerdos firmados y consolida formalmente sus derechos sobre uno de sus recursos estratégicos más importantes.
El nuevo esquema permitirá a la provincia contar con ingresos derivados del aprovechamiento hidroeléctrico, un punto que el Gobierno considera estratégico para el futuro económico provincial.
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