El otro Padre: Cómo desde la terapia un joven de la zona logró cambiar el rumbo de una causa judicial

Había iniciado acciones para quitarse el apellido paterno. Pero fue al psicólogo, dejó el pasado de lado y algo cambió para siempre. Conmovedora historia .

Justo que la serie El Otro Padre arrasa en Netflix , aquí en la región un joven se permitió conocer la otra (y mejor) versión de su verdadero padre , reconstruir una relación que estaba rota y cambiar el rumbo de una causa judicial . Es una de las historias del año en la zona, sin ninguna duda.

El conmovedor reencuentro no fue casual. El trabajo realizado en un espacio terapéutico le permitió revisar el conflicto desde otro lugar y preguntarse si todavía quedaba algo por reconstruir. Entonces eligió detener el proceso judicial , recuperar el tiempo perdido y darse, junto a su padre , una oportunidad que hasta hacía poco creía imposible.

El fuero de Familia de Luis Beltrán hizo lugar a ese pedido, declaró concluido el proceso por desistimiento y ordenó el archivo de las actuaciones. La jueza consideró que se encontraban reunidos los requisitos previstos por la legislación para poner fin al expediente.

El joven hijo había promovido la acción para solicitar la supresión de su apellido paterno. Durante la etapa inicial del trámite se incorporó la documentación presentada, se ordenó la publicación de edictos y se dispusieron distintas medidas previas. En esa etapa la demanda todavía no había sido notificada al progenitor.

La terapia lo ayudó a sanar y reconstruir el vínculo con su padre

Al comunicar su decisión de desistir, explicó que el proceso terapéutico le permitió replantear el conflicto desde otra perspectiva. Expresó que quería intentar recuperar la relación con su padre, compensar el tiempo perdido y brindarse mutuamente una oportunidad antes de avanzar con una decisión definitiva sobre su identidad registral.

En la sentencia, la magistrada explicó que el desistimiento es una forma de poner fin anticipadamente a un proceso judicial cuando una de las partes decide no continuar con la acción. Agregó que el Código Procesal Civil y Comercial autoriza esa posibilidad siempre que, si la demanda ya fue trasladada, la otra parte haya sido notificada.

Los argumentos de un fallo especial

Como en este caso ese traslado aún no se había concretado, la jueza entendió que estaban cumplidos todos los requisitos legales para admitir el desistimiento y declarar extinguido el proceso.

“En virtud de ello entiendo que se encuentran configurados los recaudos previstos en el artículo 278, para que opere el desistimiento del proceso por voluntad de la parte”, explicó. Además, se estableció que las actuaciones permanezcan archivadas en formato digital, conforme a la normativa vigente del Poder Judicial de Río Negro.

¡Grande, Pa! Y excelente por el joven que dejó el orgullo y el pasado de lado y hoy disfruta del volver a empezar en la relación con su padre.