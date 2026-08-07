Sirenas y preocupación en una tarde que venía tranquila: ¿Qué pasó?

Este viernes, una ciudad del Alto Valle se inquietó por el incesante ruido y despliegue. Las causas del hecho que alteró la jornada.

La habitual calma pueblerina de Fernández Oro se vio repentinamente interrumpida este viernes por un incendio. El incesante sonar de las sirenas , registradas pasadas las 16 , generó una profunda inquietud entre los vecinos, quienes hasta salieron a las calles para averiguar el origen del despliegue de emergencia.

El jefe del cuartel de bomberos de la localidad, Diego Colantuono , llevó tranquilidad a la población vía LM Cipolletti al precisar los detalles del operativo. El foco, comentó, se desencadenó "por la quema de pastizales, restos de poda en una chacra situada en la zona de La Criollita al fondo , cruzando la Ruta Nacional 22 ".

Para contener el avance del fuego sobre los pastizales y realizar el correspondiente trabajo de enfriamiento, la central movilizó de inmediato a dos dotaciones : un camión cisterna y una camioneta forestal .

El incendio de pastizales es algo frecuente en la zona. Foto ilustrativa.

Respecto al intenso uso de las alarmas sonoras que alarmó a la comunidad, Colantuono aclaró las razones del procedimiento: "Primero se tocó una primera sirena con el fin de convocar al personal para que acudiera a ocupar sus puestos en la base. Las sirenas posteriores se activaron durante el trayecto para advertir a los automovilistas que circulaban por la zona y garantizar el paso rápido de las unidades de bomberos".

Gracias a la rápida intervención del personal de bomberos, el incidente quedó sofocado sin que se registraran heridos ni daños mayores.