Debido al arrastre de material en suspensión por las intensas precipitaciones en la cuenca del río Negro, el nivel de turbiedad del agua aumentó, complejizando el proceso de producción de agua potable.

Alto Valle: advierten que la turbiedad del agua tras las lluvias afecta producción de agua potable.

La empresa estatal encargada de prestar el servicio de agua potable en Río Negro, Aguas Rionegrinas , informó que se atraviesan horas complejas en el proceso de producción de agua apta para consumo debido a las intensas precipitaciones de los últimos días.

Las situaciones más complejas se registran en las captaciones de Allen , Villa Regina y Fernández Oro , donde los elevados niveles de turbiedad dificultan el proceso de potabilización y requieren ajustes permanentes en la operación de las plantas.

En esta misma línea, mencionan que localidades más grandes como General Roca y Cipolletti - incluído Balsa Las Perlas - pueden registrar bajas de presión o interrupciones temporales ya que el servicio se encuentra afectado.

En Godoy se registra turbiedad en menor medida, con valores cercanos a 80 NTU, y en Chichinales alrededor de 10 NTU; en ambas localidades las plantas continúan operando con monitoreo permanente.

Los equipos técnicos de Aguas Rionegrinas siguen de cerca y de manera permanente la evolución de la turbiedad para adecuar la producción de agua potable según las condiciones del río.

Recomendaciones para el uso del agua, en caso de detectar turbiedad

El Ministerio de Salud de Río Negro, a través de la Coordinación Provincial de Salud Ambiental, brinda una serie de recomendaciones para la utilización de agua en caso que este recurso no sea de red.

El agua es un recurso básico para la salud, pero si ésta no es potable puede ser causante de enfermedades como diarreas y gastroenteritis agudas.

La forma más eficaz de eliminar cualquier microorganismo que pueda generar enfermedades, es:

Hervirla en un recipiente tapado por cinco minutos, contados a partir del inicio de la ebullición vigorosa, y dejar enfriar antes de su consumo.

en un recipiente tapado por cinco minutos, contados a partir del inicio de la ebullición vigorosa, y dejar enfriar antes de su consumo. En caso de clorar con lavandina , agregando el número de gotas que se indican en la siguiente tabla según la concentración de lavandina, y dejar reposar 30 minutos antes de usar.

Concentración de cloro de la lavandina (g Cl/l): 20 a 40

Gotas de lavandina por litro de agua a desinfectar: 10

Concentración de cloro de la lavandina (g Cl/l): 55 a 65

Gotas de lavandina por litro de agua a desinfectar: 2

Es importante recalcar que la lavandina a utilizar deberá: encontrarse en su envase original, opaco y bien cerrado. En su rótulo o etiqueta deberá decir la frase “apta para consumo humano”, así como deberá exhibir los números de registro de ANMAT, es decir el RNE (registro nacional del establecimiento) y el RNPUD (registro nacional del producto de uso doméstico). Revisar que no contenga aditivos (aromatizantes, colorantes, etc).

En ambos casos se deben utilizar recipientes limpios con tapa (no deben de haber contenido sustancias químicas anteriormente) y deberán ser de uso exclusivo para este fin. Por último, tener en cuenta que si el agua es turbia, se deberá filtrar con un paño limpio antes de aplicar estos procedimientos.