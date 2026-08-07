El Ministerio de Salud de Río Negro abrió la preinscripción para la segunda convocatoria al Concurso de Residencias del equipo de salud, destinada a profesionales de la salud. Los detalles.

Río Negro abre la segunda convocatoria a residencias de salud 2026. Foto: Gobierno de Río Negro.

La cartera provincial de salud informó que el proceso de postulación para quienes quieran hacer las residencias en Río Negro se encuentra habilitada. La inscripción cierra indefectiblemente el 10 de agosto. Posteriormente, el examen de oposición de esta segunda convocatoria se llevará a cabo el 1 de septiembre en la ciudad de Cipolletti, mientras que el ingreso formal de los profesionales adjudicados a sus respectivas residencias hospitalarias se concretará el 1 de octubre.

Esta convocatoria abarcará diversas especialidades estratégicas distribuidas en las los hospitales de Cipolletti , General Roca , Bariloche, Viedma y El Bolsón. En cuanto a las vacantes, están las siguientes ofertas: Medicina General, Neonatología (posbásica), médico en salud mental y comunitaria, clínica médica, cirugía general, salud pública veterinaria, enfermería en cuidados críticos neonatales, enfermería familiar y comunitaria, ortopedia y traumatología y terapia radiante.

Hasta el año pasado, los ingresantes dependían de los esquemas de becas y cupos coordinados por el examen único nacional. Sin embargo, se conoció que la respuesta provincial para poder captar profesionales frente a los grandes centros urbanos del país fue jerarquizar la residencia transformándola en un vínculo laboral formal con dedicación exclusiva ( 44 horas semanales reguladas).

Bajo este nuevo marco legal, un residente en Río Negro percibe desde el primer día una remuneración equivalente a la de un profesional de planta que inicia la carrera sanitaria.

El proyecto apunta al personal de sectores de alta complejidad, como guardias, terapias intensivas, quirófanos, neonatología y servicios de emergencia.

El contrato incluye de manera directa aportes previsionales, obra social, cobertura de seguros de ley y el cobro del sueldo anual complementario (aguinaldo), tanto para los nuevos ingresantes como para los más de 127 residentes que hoy cursan sus años intermedios en la provincia.

Para comenzar la isncrición se debe acceder a la web oficial del gobierno de Río Negro y completar allí el formulario correspondiente. Por presentación de documentación o por consultas se podrá escribir al siguiente correo: [email protected].

¿A quiénes está dirigida?

Las residencias del Ministerio de Salud de Río Negro están dirigidas a profesionales de la salud recientemente graduados que quieran realizar su formación de posgrado en servicio, dentro del sistema público provincial.

Están orientadas a egresadas y egresados de Medicina, Enfermería, Kinesiología, Veterinaria y otras disciplinas según la especialidad. La propuesta combina formación teórica y práctica supervisada, integración en equipos interdisciplinarios y dedicación exclusiva.

El cronograma: