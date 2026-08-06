El CAPS de la ex Isla 10 vuelve a atender y suma servicios esenciales

Tras dos años de reclamos, se reactivaron los servicios esenciales de atención primaria en el sector. El CAPS ya funciona con horario definido y suma especialidades médicas.

El Ministerio de Salud confirmó la reactivación del CAPS en la ex isla 10 de Fernández Oro.

El Centro de Atención Primaria de la Salud ( CAPS ) de la ex Isla 10, en Fernández Oro , volvió a abrir sus puertas luego de un prolongado proceso de gestiones y trabajos articulados entre distintas instituciones locales. La reapertura representa un avance significativo para garantizar el acceso a la salud en el sector.

El espacio sanitario había permanecido cerrado, lo que generó múltiples reclamos por parte de vecinos que debían trasladarse a otros puntos de la ciudad para recibir atención médica básica. Con esta reactivación, se busca descentralizar la demanda y acercar servicios esenciales.

La recuperación del CAPS fue posible a partir de un esfuerzo coordinado entre el Hospital de Fernández Oro, el Municipio, la Cooperadora del nosocomio y la Comisión Vecinal del barrio. Esta articulación permitió avanzar con obras y mejoras necesarias para su funcionamiento.

Desde la comunidad destacaron que el logro no fue inmediato, sino el resultado de insistentes gestiones sostenidas durante más de dos años. La participación activa de vecinos también fue clave para mantener el reclamo vigente y acompañar el proceso.

En declaraciones radiales a LVO, el presidente de la Comisión Vecinal, Carlos Godoy, subrayó la importancia de la reapertura. “Veníamos peleando hace dos años. Arrancar con la atención está buenísimo para los vecinos”, expresó, reflejando la expectativa generada en el barrio.

Obras de renovación integral en el edificio

El centro de salud fue sometido a “una serie de mejoras estructurales para garantizar condiciones adecuadas de atención”, sostuvieron desde la cartera sanitaria provincial. Entre las principales intervenciones se incluyó la remodelación completa de los baños y las bachas de cocina, además de trabajos de pintura interior.

También se renovó en su totalidad el sistema de cableado eléctrico, se adecuó la red de gas y se instalaron equipos de calefacción y aire acondicionado. Estas obras buscan asegurar un espacio confortable tanto para pacientes como para el personal sanitario.

En paralelo, se incorporó equipamiento odontológico moderno, lo que permitirá ampliar las prestaciones en el lugar. A esto se suman tareas de jardinería en el exterior, mientras que en las próximas semanas se completarán trabajos en la fachada del edificio.

Servicios médicos que se incorporarán progresivamente

El CAPS retomará su funcionamiento con un esquema de atención progresiva, sumando distintas especialidades a medida que se consolide el equipo de trabajo. En una primera etapa, se brindarán servicios de enfermería y medicina general.

Con el correr de las semanas, se prevé incorporar pediatría, ginecoobstetricia, salud mental y odontología. Esta ampliación permitirá cubrir una amplia gama de necesidades sanitarias en el ámbito de la atención primaria.

Además, se implementarán turnos vespertinos especiales destinados al control y seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas, una medida que apunta a mejorar la continuidad de los tratamientos y evitar complicaciones.

El rol del hospital y el acompañamiento institucional

Desde la Comisión Vecinal destacaron especialmente el acompañamiento de la directora del Hospital “Carlos Rais”, Mabel Raviola, quien tuvo un rol clave en la reactivación del centro de salud. Según indicaron, su intervención permitió destrabar gestiones pendientes.

“Ni bien asumió, nos contactó para resolver este tema”, señaló Godoy, quien también valoró el compromiso del equipo sanitario que estará a cargo de la atención en el CAPS. La coordinación entre hospital y territorio será fundamental para sostener el servicio.

Asimismo, resaltaron gestos solidarios de vecinos durante el proceso, como el aporte de un residente que facilitó su vehículo para trasladar equipamiento nuevamente al edificio, lo que permitió acelerar la puesta en funcionamiento.

El CAPS de la ex Isla 10 funcionará de lunes a viernes, en el horario de 8 a 16, con el objetivo de brindar atención accesible y de cercanía a las familias del sector. La reapertura forma parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento de la red pública.