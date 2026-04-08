Hospital de Fernández Oro bajo la lupa por el destino final de medicamentos: vuelve a asumir una antigua directora

Ante la reciente renuncia del director Sauel De Souza, volverá una médica que ya se desempeñó como dirigente del Hospital Carlos Rais. Crisis por las sospechas del uso final de los insumos médicos.

El hospital Carlos Rais de Fernández Oro quedó bajo la lupa por irregularidades en el destino final de medicamentos considerados "sensibles".

El hospital Carlos Rais de Fernández Oro quedó en el centro de la polémica ante las denuncias por el destino final de los medicamentos y la reciente renuncia de director de la institución médica, Sauel De Souza. En ese contexto se anunció el retorno de la doctora Mabel Raviola al equipo directivo.

La médica Raviola volvió a asumir la conducción del hospital en medio de un escenario atravesado por cuestionamientos internos y denuncias sobre faltantes de insumos médicos y la investigación sobre el uso final de los mismos . La profesional, con extensa trayectoria en el sistema sanitario rionegrino, inicia una nueva etapa al frente del establecimiento tras haberlo dirigido en años anteriores.

Raviola había asumido como directora del Hospital Regional de Cipolletti , pero ante el retorno de sus funciones en el Hospital Carlos Rais, se desconoce cómo quedará la estructura de aquel equipo directivo.

El regreso de la profesional se concretó luego de la renuncia del anterior director, Sauel de Sousa, que presentó la dimisión el pasado 27 de marzo. La salida de De Sousa tuvo lugar en un contexto complejo que expuso irregularidades en el funcionamiento del hospital y del destino final de los medicamentos del sistema provincial.

MABEL RAVIOLA Mabel Raviola ya se había desempeñado como directora del Hospital Carlos Rais de Fernández Oro.

El hospital Carlos Rais bajo la lupa por el destino final de los medicamentos

La renuncia del ex director se produjo mientras el Ministro de Salud provincial analizaba el circuito de provisión de recursos dentro del hospital. Demetrio Thalasselis señaló que el problema no radica en el abastecimiento de insumos médicos, sino en el destino final de esos medicamentos.

“Los recursos están en el hospital, pero está en revisión el uso final”, indicó el funcionario.

En ese marco, se puso en marcha un proceso de evaluación interna que alcanza tanto a sectores como al personal del nosocomio. El Ministro confirmó que se aplicaron medidas concretas de control para monitorear el uso de insumos médicos considerados “sensibles”.

mabel El retorno de Raviola se da en un contexto de cuestionamientos internos, las denuncias sobre faltantes de insumos médicos y la investigación sobre el uso final de los mismos.

Vigilar y castigar: una cámara para monitorear los medicamentos

“Hay un stock mínimo de medicamentos y hay una cámara que está enfocada a ese sector”, indicó Thalasselis sobre la ubicación de los medicamentos utilizados irregularmente.

Entre las disposiciones adoptadas, se estableció un seguimiento más estricto del stock de medicamentos dentro de hospital. Además, el Ministro informó que la situación general del hospital ya fue relevada y actualmente se encuentran en revisión los aspectos internos de hospital.

renuncia fernandez oro sauel Sauel De Souza asumió como director del hospital Carlos Rais el 13 de abril de 2024 y renunció el pasado 27 de marzo.

En medio de la "Propofest"

Las denuncias de irregularidades por la utilización de medicamentos del sistema provincial de salud se da en el marco de la investigación por el robo de medicamentos en el Hospital Italiano, Rivadavia y Fernández, ante la denuncia de la utilización de los insumos por parte de trabajadores del sistema de salud y su supuesta comercialización en fiestas llamadas las “Propofest”.