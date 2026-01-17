Renunció a poco de asumir como director del Hospital de Cipolletti y rompe el silencio: "Me duele..."

Juan Pablo Palma revela a LMC las razones de su abrupta decisión y le envía un mensaje a sus compañeros y a la gente.

Juan Pablo Palma, el día que asumió, junto al Ministro de Salud de Río Negro y al intendente de Cipolletti.

Era el desafío profesional de su vida, máxime con todo lo que le costó llegar a ocupar un lugar de privilegio viniendo desde abajo. Sin embargo, a menos de tres meses de asumir, Juan Pablo Palma presentó su renuncia como director del Hospital Dr. Pedro Moguillansky de Cipolletti.

Primero una licencia y luego, lo que vislumbraba: la dimisión. Tras su drástica determinación , que deja el nosocomio local en manos de una conducción transitoria sin designación formal, el radiólogo que se crío en las 130 viviendas rompe el silencio con LM Cipolletti y cuenta las razones de su inesperada partida.

-Juan Pablo no queda del todo claro el motivo de tu renuncia. ¿Por qué la presentaste?

-La verdad es que me surgió un problema personal relacionado a la familia que me limitó los tiempos y se sabe que en el Hospital y en semejante puesto es 24/7, no podés tener la cabeza en otro lado. El trabajo es muy complejo y hay que estar al 100 %, no alcanza con estar al 70 %. Tuve una charla con el Ministro de Salud (Demetrio Thalasselis), entendió las razones y de mi parte más que agradecido. Salud atraviesa un momento complejo y uno no puede andar a medias…

ECP HOSPITAL CIPOLLETTI NUEVO DIRECTOR (63) Estefania Petrella

-Sabor amargo, gusto a poco, frustración… ¿Cómo lo definirías a este momento?

-Me hubiese gustado cumplir con lo que proyectaba para dejar un Hospital en mejores condiciones para la gente, el no haber podido completar la tarea es lo que más me duele, porque los vecinos se lo merecían. Pero no sé si una frustración, me voy por algo ajeno, no por algo mío. Sí lamento tener que hacer un paso al costado, hay un equipo detrás que apostó por mí y hoy sigue, entiendo, bancando al que venga en mi reemplazo.

-¿Con qué Hospital te encontraste? ¿Qué se pudo hacer y qué carencias hay?

-Me encontré con un Hospital donde hay muchísimo por hacer, donde el día a día es super complejo. Las cuestiones de gestiones y trabajo en equipo que hay que aceitar, muchas cosas que necesitás el apoyo de Provincia para avanzar, por suerte yo lo tuve de parte del Ministro. Mientras estuve y pude, traté de darlo todo. Ahora apoyaré al que venga…

ECP HOSPITAL CIPOLLETTI NUEVO DIRECTOR (124) Estefania Petrella

-¿Qué será de tu vida de ahora en más? ¿Vas a seguir ligado al Hospital?

-Sigo trabajando en el Hospital como radiólogo, que eso me demanda un tiempo pero no las 24 horas. Me va a permitir abocarme al problema familiar/personal que prefirió no ventilar en esta nota. El Ministro me dijo que seguíamos trabajando juntos y que las puertas quedaban abiertas.

-¿Qué mensaje le dejarías a tus compañeros y a los vecinos que celebraron tu designación?

-A mis compañeros que sigan trabajando con las ganas que arrancaron conmigo, que los elegí porque considero que son los mejores cada uno en lo suyo. Su compromiso con la salud pública es inigualable. Lamento este paso al costado y no seguir con todo lo que teníamos planeado. También agradecerle al doctor Sergio Wisky (secretario de Coordinación Operativa del Ministerio), quien sin conocerme al enterarse de mi situación se ofreció a reemplazarme y se puso a disposición. Y a la gente le digo que lamento no haber podido mejorarlo al Hospital como ellos se merecían, insisto, es lo que más me duele”.