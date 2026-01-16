Renunció el director del hospital de Cipolletti y Salud redefine la conducción

Renunció Juan Pablo Palma tras un breve paso por la dirección del hospital de Cipolletti. Salud aún no designó reemplazo y avanza con una conducción transitoria. ¿Quién quedó al frente?

El hospital de Cipolletti vuelve a redefinir sus conducciones tras la renuncia de Juan Pablo Palma, luego de dos meses al frente del nosocomio.

El hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti atraviesa por estas semanas una situación institucional delicada, marcada por la renuncia de su director , una conducción transitoria sin designación formal y un proceso interno que todavía no tiene definiciones claras.

La falta de anuncios oficiales desde el Ministerio de Salud de Río Negro genera incertidumbre en uno de los centros sanitarios más importantes de la provincia, tanto para los trabajadores como para la comunidad que depende a diario de su funcionamiento.

Desde hace aproximadamente un mes, el hospital quedó sin una conducción plenamente establecida . Juan Pablo Palma, quien había asumido la dirección en noviembre de 2025, solicitó una licencia por motivos personales y familiares y, posteriormente, presentó su renuncia al cargo. La salida se dio sin un anuncio público inmediato y, hasta el momento, no se emitió una resolución que oficialice a un nuevo director o directora .

ECP HOSPITAL CIPOLLETTI NUEVO DIRECTOR (159) El licenciado Juan Pablo Palma (derecha) se había convertido en el primer director no medico de la institución. Estefania Petrella

Desde el Ministerio de Salud confirmaron a LM Cipolletti que “Palma presentó su renuncia por motivos personales y familiares” y aseguraron que se está trabajando en el “rearmado de la conducción” del hospital.

También indicaron que el proceso es liderado por el secretario de Coordinación Operativa del Ministerio, Sergio Wisky, quien quedó al frente de la situación “hasta tanto se haga efectiva la designación con su resolución correspondiente”.

Un hospital clave, sin conducción formal

El Pedro Moguillansky es un hospital de complejidad 6, el nivel más alto dentro del sistema sanitario provincial, y funciona como centro de referencia para Cipolletti y gran parte del Alto Valle. En ese contexto, la ausencia de una dirección formalizada no pasa desapercibida y suma tensión a una institución que ya enfrenta una alta demanda, reclamos estructurales y desafíos históricos en materia de recursos humanos y organización de servicios.

Aunque desde el Ministerio no confirmaron oficialmente una designación, fuentes consultadas por LM Cipolletti aseguraron que, en los hechos, es el propio Wisky quien se encuentra tomando las decisiones y dirigiendo el hospital de manera transitoria. Desde hace un mes, el funcionario cumple un rol central en la conducción cotidiana del nosocomio, mientras se busca definir quién ocupará el cargo de forma permanente.

Esta situación de interinato se da en un escenario sensible, donde la estabilidad institucional resulta clave para ordenar prioridades, planificar mejoras y dar respuestas a las demandas internas y externas del sistema de salud local.

ECP HOSPITAL CIPOLLETTI NUEVO DIRECTOR (65) La nueva conducción se había presentado el 7 de noviembre en el hall del hospital, tras la salida de la Dra. Mabel Raviola. Estefania Petrella

La palabra del ministro y los “ajustes necesarios”

La situación del hospital cipoleño fue abordada esta semana por el ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, durante una entrevista radial en LU19. Consultado sobre el estado del nosocomio, el funcionario señaló que se están realizando “ajustes necesarios tanto a nivel hospitalario como en los centros de atención periférica”.

Thalasselis enmarcó estos cambios dentro de un proceso más amplio y sostuvo que se trata de una tarea que “no se resuelve de un día para el otro”, aunque aseguró que se avanza con distintas acciones orientadas al fortalecimiento del sistema de salud en la ciudad.

Sin embargo, evitó brindar precisiones sobre los plazos para la designación de una nueva conducción o sobre el perfil que se busca para ocupar la dirección del hospital.

ECP HOSPITAL CIPOLLETTI NUEVO DIRECTOR (36) El Ministro de Salud confirmó que están llevando adelante "ajustes necesarios". Estefania Petrella

Juan Pablo Palma, el primer director no médico

La renuncia de Juan Pablo Palma puso fin a una gestión breve y atípica en la historia del hospital Pedro Moguillansky. El licenciado en Bioimágenes había sido designado como director el 7 de noviembre de 2025, convirtiéndose en el primer director no médico que tuvo la institución desde su creación.

Su asunción se dio tras la salida de la Dra. Mabel Raviola y fue presentada en un acto realizado en el hall central del hospital, con la presencia del ministro de Salud, Demetrio Thalasselis; el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler; profesionales del nosocomio y representantes de los gremios ATE y ASSPUR.

Antes de asumir la dirección, Palma se desempeñaba como jefe de Servicios Técnicos, un área estratégica para el funcionamiento diario del hospital. En diálogo con LM Cipolletti, al momento de asumir, había definido el cargo como “un gran reto” que tomaba “con mucha responsabilidad y muchas ganas de trabajar”. Entre sus principales desafíos mencionó el fortalecimiento de la atención primaria de la salud y la continuidad de proyectos de mejora en la infraestructura hospitalaria. Sin embargo, su paso por la dirección se extendió por poco más de dos meses efectivos antes de la licencia y la posterior renuncia.

Sergio Wisky El médico Sergio Wisky se encuentra transitoriamente en la dirección del hospital cipoleño. Gentileza

Sergio Wisky, al frente de manera transitoria

El nombre de Sergio Wisky comenzó a ganar protagonismo en las últimas semanas a partir de los cambios en la conducción del hospital cipoleño. Médico sanitarista y exdiputado nacional por el PRO, Wisky cuenta con trayectoria en la gestión pública y en el sistema de salud.

Fue intendente de El Bolsón entre 1999 y 2002, director del hospital de esa ciudad y referente de la terapia intensiva del hospital de Bariloche. En 2015 llegó al Congreso Nacional y, a partir de 2019, desarrolló tareas como asesor del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

En diciembre de 2023 fue designado secretario de Salud de Chubut por el gobernador Ignacio Torres y, en octubre de 2024, pasó a conducir la obra social provincial de esa provincia, el Instituto de Seguridad Social y Seguros. Su regreso a Río Negro se formalizó mediante el decreto 642, firmado por el gobernador Alberto Weretilneck y publicado en el Boletín Oficial, que lo designó como secretario de Coordinación Operativa de Salud a partir del 10 de julio de 2025.

E.C.P HOSPITAL (52) El hospital de Cipolletti es uno de los más concurridos del Alto Valle y representa una complejidad de grado 6 en el sistema de salud provincial. Estefania Petrella

Desde ese rol, y ante la vacancia en la dirección del Pedro Moguillansky, Wisky asumió de hecho la conducción transitoria del hospital. Incluso, esta semana fue visto participando de la asamblea para la elección de cargos y la renovación del Comité de Capacitación, Docencia e Investigación del hospital para el período 2026, un gesto que refuerza su involucramiento directo en la vida institucional del nosocomio.

Mientras el Ministerio avanza en la búsqueda de una conducción definitiva, el hospital de Cipolletti continúa funcionando bajo un esquema provisorio que garantiza la atención, pero deja abiertos interrogantes sobre el rumbo, la estabilidad y las decisiones de fondo en uno de los pilares del sistema de salud provincial.