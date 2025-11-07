El Hospital de Cipolletti tiene nuevo director: ¿Quién es?

El licenciado Juan Palma asumió como nuevo director del hospital. Es el primer director que no es médico.

El Hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti vivió esta mañana un acto cargado de emoción y expectativa con el recambio de autoridades en la conducción del principal centro de salud del Alto Valle Oeste. Desde hoy, el Licenciado Juan Pablo Palma es oficialmente el nuevo director del hospital cipoleño, convirtiéndose además en el primer director no médico en la historia de la institución.

El acto tuvo lugar en el hall central del hospital, con la presencia del ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis , el intendente Rodrigo Buteler , profesionales del nosocomio y representantes de los gremios ATE y ASSPUR , que también aprovecharon la ocasión para entregar petitorios vinculados a la discusión salarial .

Palma, licenciado en Bioproducción de Imágenes, venía desempeñándose como jefe de servicios técnicos , una posición clave en el funcionamiento diario del hospital. En su discurso, visiblemente emocionado, agradeció a su familia y al equipo que lo acompañará en esta nueva etapa.

ECP HOSPITAL CIPOLLETTI NUEVO DIRECTOR (56) Juan Pablo Palma (Director entrante), Demetrio Thalasselis (Ministro de Salud), Rodrigo Buteler (Intendente), Mabel Raviola (Directora saliente). Estefania Petrella

“Es un gran reto que tengo que tomar con mucha responsabilidad, pero con muchas ganas de trabajar, de mejorar en todo lo que podamos y continuar con los proyectos que veníamos desarrollando”, expresó el nuevo director en diálogo con LM Cipolletti.

Aseguró que su principal desafío será fortalecer la atención primaria de la salud y seguir mejorando la infraestructura hospitalaria: “Este año tuvimos grandes logros, como la activación del resonador, la llegada de dos ambulancias de alta complejidad y una camioneta nueva. Ahora acaba de llegar una mesa de anestesia que nos permitirá duplicar la cantidad de cirugías diarias. Vamos a seguir gestionando más equipamiento para mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes”, adelantó.

ECP HOSPITAL CIPOLLETTI NUEVO DIRECTOR (160) El nuevo director no médico, estará acompañado en la gestión por la Dra. Luciana Cinquegrani. Estefania Petrella

La nueva dupla de conducción

Palma estará acompañado por la doctora Luciana Cinquegrani, quien se desempeñaba como jefa médica y será su principal aliada en la conducción. “Formamos un gran equipo, con mucho diálogo y compromiso”, dijo el nuevo titular, que destacó la importancia del trabajo conjunto con todas las áreas del hospital.

Desde el Ministerio de Salud, el ministro Thalasselis valoró la designación y el perfil del nuevo director: “Juan Pablo es un profesional joven, con una sólida formación técnica y una gran capacidad de diálogo. Llega a la dirección con el reconocimiento de sus compañeros y eso es fundamental para cualquier gestión”, sostuvo en diálogo con este medio.

El funcionario también subrayó que el cambio de autoridades se enmarca en una política de fortalecimiento del sistema de salud provincial, con foco en la atención primaria y el trabajo articulado con los municipios.

“El Hospital de Cipolletti y sus 14 centros de atención periférica son un eje central en la red sanitaria del Alto Valle. Nuestra meta es acompañar y potenciar ese trabajo, con más presencia, recursos y diálogo permanente con todos los actores, incluidos los gremios”, afirmó Thalasselis.

ECP HOSPITAL CIPOLLETTI NUEVO DIRECTOR (32) La salida de la Dra. Raviola se da en medio de tensiones dentro del hospital cipoleño vinculados a hechos reiterados de inseguridad contra el personal. Estefania Petrella

Despedida y balance de la gestión saliente

La doctora Mabel Raviola, quien había asumido la dirección en diciembre de 2023, se despidió del cargo destacando la experiencia vivida durante su breve gestión. “El balance es muy positivo. Fue un aprendizaje enorme y una cosecha de compañeros empáticos, con el apoyo del municipio, del ministerio y de la gobernación. Hay que seguir fortaleciendo la salud pública y apropiarnos de nuestro compromiso con la comunidad”, señaló a este medio.

Su salida se produce luego de tensiones internas con algunos sectores gremiales y del personal sanitario, sumado además de hechos que debió afrontar en su gestión como la evacuación del hospital por una amenaza de bomba y los reiterados hechos de inseguridad contra los profesionales.

ECP HOSPITAL CIPOLLETTI NUEVO DIRECTOR (95) El hall central del Hospital fue partícipe del momento de recambio de autoridades, con altas expectativas de mejoras en la gestión. Estefania Petrella

Un hospital clave para el Alto Valle

El Hospital cipoleño es uno de los centros de salud más importantes de Río Negro, con cobertura regional y una creciente demanda de atención. En los últimos años, el nosocomio experimentó un aumento sostenido de consultas, cirugías y derivaciones, en un contexto de limitaciones presupuestarias y de recursos humanos.

La designación de un perfil técnico como el de Palma marca un cambio de paradigma en la conducción del hospital. Su experiencia en gestión de servicios y tecnología médica, sumada a la colaboración de profesionales con trayectoria clínica como la doctora Cinquegrani, abre una etapa en la que el desafío será combinar eficiencia administrativa con sensibilidad sanitaria.

En este sentido, el Ministro de Salud mencionó que se está trabajando en nuevas convocatorias para profesionales como así también articulando con aquellos que “parte del mes trabajan en esta provincia y la otra parte en otros lugares”. “Tenemos resuelto servicios que era complejo resolver”, concluyó.