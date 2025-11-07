¿Qué hacer este fin de semana en Cipolletti? Teatro, ferias, rock y la Feria del Libro

La ciudad vive un fin de semana cargado de propuestas para todos los gustos y edades. Enterate la agenda.

Federico Andahazi y el Dr. Daniel López Rosetti tendrán participación en la Feria del Libro este fin de semana con entrada gratuita.

Cipolletti se prepara para vivir un fin de semana colmado de arte, cultura y encuentro. Desde este viernes y hasta el domingo, la ciudad ofrecerá una amplia agenda de espectáculos teatrales, música en vivo, ferias y el inicio de la esperada 20° Feria del Libro “Portales del Tiempo” , que convertirá al Complejo Cultural en el epicentro de las letras patagónicas.

El fin de semana arranca fuerte con “1492: Expediente Colón” , una provocadora puesta teatral que llega a La Caja Mágica Teatro a las 21 .

La obra, ambientada a fines del siglo XIX, recrea el insólito intento del Vaticano por canonizar a Cristóbal Colón. Entre un postulador ambicioso y una abogada implacable, la trama se convierte en una sátira sobre el poder, la verdad y la manipulación. Las entradas tienen un valor de $20.000 .

Ese mismo día, a las 19, el Complejo Cultural Cipolletti abrirá oficialmente las puertas de la Feria del Libro, con entrada libre y gratuita. La inauguración dará inicio a una programación repleta de actividades que se extenderá hasta el 16 de noviembre.

ECP FERIA DEL LIBRO (9) Desde este viernes, el Complejo Cultural Cipolletti abre sus puertas a la 20° Feria del Libro. Estefania Petrella

Sábado: humor, emociones y metal patagónico

El sábado 8, la noche teatral continúa en La Caja Mágica con la obra “La suerte de la fea”, interpretada por Laura Sarmiento y dirigida por Silvana Feliziani. La historia, atravesada por el humor y la reflexión, plantea las tensiones entre belleza, talento y deseo de ser vista. Entradas a $20.000.

Para los amantes del metal, la cita es en The Club 23 (Ruta 22 y 151), donde se realizará una nueva edición del Patagonia Thrash Metal Vol. 4. Bandas de Neuquén, La Pampa y la región estarán presentes en una noche que promete potencia y camaradería metalera. La apertura de puertas será a las 21, con entradas anticipadas a $5.000(Whatsapp 299-6243455).

Domingo: feria, teatro y sonidos locales

El domingo 9, desde las 16:30 hasta las 22, la Plaza San Martín será sede de una nueva Feria de la Economía Social, que reunirá a más de 80 emprendedores y artesanos locales junto a seis food trucks. Habrá productos de marroquinería, bijouterie, tejidos, cosmética natural, decoración, impresión 3D y más. En caso de lluvia, el evento será reprogramado.

A las 19, la música local toma protagonismo con la presentación de “Radeland”, el primer disco solista de Juan Andrés “Toto” Radeland (Capi), en La Casa de la Bodega (Tres Arroyos 375). El show contará con músicos invitados y promete un recorrido por el nuevo sonido de la banda. Entradas anticipadas a $10.000 (Whatsapp 299-4519960).

El cierre teatral de la jornada será con “La Prudencia”, una comedia negra dirigida por Fiorella Contreras, que aborda el miedo y la paranoia social desde el absurdo. La función será a las 21 en La Caja Mágica, con entradas a $20.000.

ECP FERIA DEL LIBRO (12) Durante el fin de semana, la ciudad tendrá diversas propuestas culturales, artísticas y teatrales. Estefania Petrella

Especial: arranca la Feria del Libro “Portales del Tiempo”

Con veinte años de historia, la Feria del Libro de Cipolletti vuelve renovada bajo el lema “Portales del Tiempo”, y se extenderá hasta el 16 de noviembre con actividades diarias en el Complejo Cultural Cipolletti, la Casa del Escritor y la Casa de la Música. Todas las propuestas son gratuitas.

SÁBADO 8

16 | Sala Piazzolla: Santiago Rosa – Los libros de las leyendas del Neuquén

Santiago Rosa – Los libros de las leyendas del Neuquén 16 | Globa 1: Wadaliko Cidrón – Taller “Pegote”

Wadaliko Cidrón – Taller “Pegote” 16 a 20 | Globa 2: Muestra de Paleontología

Muestra de Paleontología 17| Cine: Taller del IPEHCS – Desigualdades en la Patagonia Norte

Taller del IPEHCS – Desigualdades en la Patagonia Norte 17 | Confitería: Patricia López – Cuenta cuentos

Patricia López – Cuenta cuentos 19 | Teatro: Federico Andahazi – Presenta Mares de Furia

Federico Andahazi – Presenta Mares de Furia 20:30 | Escenario exterior: Casita Session

DOMINGO 9

16 | Piazzolla: Adela Balmaceda – Tres de Leyenda

Adela Balmaceda – Tres de Leyenda 17 | Cine: Sara Itkin – Plantas Nativas de la Patagonia para la Salud

Sara Itkin – Plantas Nativas de la Patagonia para la Salud 18 | Teatro: Dr. Daniel López Rosetti – Recetas para vivir mejor y más tiempo

Dr. Daniel López Rosetti – Recetas para vivir mejor y más tiempo 19 | Hall Teatro: Casper Uncal – Entrevista Póstuma: Borges personificado

Casper Uncal – Entrevista Póstuma: Borges personificado 20:30 | Escenario Exterior: Banda Municipal – Show de cierre

Cabe destacar que según confirmaron desde la Dirección de Cultura “todos los espectáculos y conferencias son gratuitos, pero es necesario retirar las entradas con anticipación”. Para ello se podrán retirar en boletería del CCC. La entrega será por orden de llegada y hasta agotar el cupo de sala. Se entregarán hasta 2 entradas por persona.

Con obras teatrales que despiertan emociones, festivales que hacen vibrar, ferias que promueven la economía local y una Feria del Libro que celebra dos décadas de historia, Cipolletti se consolida como una ciudad vibrante de cultura.