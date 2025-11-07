Comienza la Feria del Libro en Cipolletti: la grilla completa de actividades

La nueva edición del evento literario contará con presentaciones de escritores locales, talleres, show de magia, cine-debate y música en vivo.

Hoy comienza la 20° Feria del Libro de Cipolletti “Portales del Tiempo” en el Centro Cultural Cipolletti (CCC) . El evento cultural inicia este viernes y se extenderá hasta el 16 de noviembre con propuestas artísticas, intervenciones culturales, presentaciones literarias y show tecnológicos que invitan al universo de la lectura a través de una experiencia sensorial.

La nueva edición del evento cultural reunirá a escritores, editoriales, estudiantes y la comunidad lectora de Cipolletti. El CCC ya instaló las carpas donde se instalarán los puestos libreros y las actividades culturales. El circuito literario también se extenderá a la Casa del Escritor y la Casa de la Música.

La celebración incluye la presentación de destacados escritores como Federico Andahazi, Daniel López Rosetti, Gabriela Exilart, Gabriela Margall y del dibujante Miguel Rep . Además, contará con las presentaciones de escritores locales como Santiago Rosa con “Los llibros de las leyendas del Neuquén”, la cuenta cuentos Patricia López y Adela Balmaceda con su libro “Tres de Leyenda”.

Más de 50 actividades por día

El cronograma que supera las 50 actividades por día también incluye actividades de muestra de Paleontología, un taller de narración oral, cine-debate, show de magia, taller de historietas, jam de poesía, estatuas vivientes, taller de narración con imágenes para los más pequeños, la proyección de cine INCAA y una clase de cocina oriental de la mano de Iwao Komiyama.

La nueva edición de la feria del libro contará con las presentaciones musicales de Vanesa Vera, el grupo No Convencionales, los estudiantes de la Escuela Municipal de Música y el cierre de la feria estará a cargo de la Orquesta Ocasional del Rock Sinfónico.

ECP FERIA DEL LIBRO (12) La feria del libro comenzará hoy viernes 7 y se extenderá hasta el 16 de noviembre. Estefania Petrella

La celebración de la lectura también tendrá lugar para el arte visual con la proyección de “Patagonia tierra mítica” de Daniel Brunskole, “La fórmula del amor” de Hernán Descalzo, “La medicina de mi TCA” de Ludmila Leguizamón, “La tumba de las aves” de Maca Montovi y “El Confín de los Misterios” de Ruth María Osses.

El evento cultural también contará con talleres de narración oral, muestras paleontológicas, una presentación de circo de la mano de Marito Diabolista, un taller de Storytelling, cine debate, show de magia con el mago Seba, jam de poesía, un taller de microficciones y una jornada de micrófono abierto a cargo de la Escuela Municipal de Música.

La secretaria de Cultura, Mariana Prgich, explicó que “se trata de la edición más grande y diversa que hemos tenido. Son 20 años de feria, 20 años de historias y una propuesta para todas las edades con espectáculos, capacitaciones, talleres y arte en vivo”.

ECP FERIA DEL LIBRO (11) Ya están colocadas las carpas que recibirán a la comunidad lectora de Cipolletti y alrededores. Estefania Petrella

Una feria literaria con su sector gastronómico

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la Feria Gastronómica Semilla, que se desarrollará del 14 al 16 de noviembre desde las 18 en la globa externa del Complejo Cultural.

La referente del evento, Gaby Martínez, destacó que esta propuesta une “dos placeres inigualables: el deleite de una buena lectura y el disfrute de la cocina regional”. En esta oportunidad, 30 productores y 20 foodtrucks del Alto Valle presentarán sus sabores en un espacio de maridaje entre lectura y gastronomía bajo el lema “Lecturas y Sabo-res”.

Feria Semilla Fernández Oro La Feria Gastronómica Semilla se desarrollará del 14 al 16 de noviembre en el exterior del CCC.

Nacida en 2015 en General Roca, Feria Semilla se consolidó como un punto de encuentro entre cocineros, productores y el público regional. Su presencia en “Portales del Tiempo” reafirma la identidad cultural y productiva del Alto Valle, combinando letras y sabores en un mismo recorrido.

Aetherium Draconis: el dragón guardián de los libros

En esta edición aniversario, la Feria del Libro también tiene una mascota oficial: “Aetherium Draconis”, un dragón curioso e imaginativo creado por la artista Sheila Araya, seleccionada entre más de 50 propuestas que participaron del concurso organizado por la Dirección General de Cultura.

Aetherium Draconis - Mascota Feria del Libro 2025 Cipolletti La mascota oficial de la Feria del Libro se llama Aetherium Draconis.

El personaje fue pensado para representar el espíritu de la feria: los viajes en el tiempo, la imaginación y la magia de los libros como portales. “Aetherium Draconis”, cuyo nombre significa Dragón Celestial, es un guardián de historias que se teletransporta entre las páginas y protege la palabra escrita.

“Tiene miles de años, desde que existe el primer libro. Devora historias, aprende leyendo y crea su propio universo. Es el símbolo de lo que buscamos transmitir, la pasión por la lectura y la fantasía que despierta cada historia”, resumieron al presentarlo.

Junto a Araya, también fueron reconocidos Jairo Melendres (creador del personaje Misake) y Axel Benegas (Lord Book), quienes recibirán premios y menciones especiales durante el evento.