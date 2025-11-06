Dolor por la muerte del hombre que ayudaba a los niños enfermos y "dedicó su vida a otros"

En las últimas horas falleció uno de los impulsores de Alenc y en distintos ámbitos expresaron tristeza.

Lo despiden con dolor sus amigos, familiares, los niños y toda la gente a la que siempre ayudó. Atilio Antonio Vassallo fue uno de los impulsores de Alenc (Asociación Luz de Esperanza para Niños con Cáncer) , organización que nació del compromiso y la empatía de familias dispuestas a acompañar a quienes atraviesan la enfermedad de un hijo o hija u otro niño de su entorno.

Desde esos primeros pasos, Atilio fue una presencia constante: trabajó, soñó y sostuvo la misión de brindar apoyo y contención con una generosidad que dejó huella.

“Dedicó su vida a ayudar a otros” , expresaron con profundo pesar desde la institución al comunicar su fallecimiento.

Lo recordaron por su compromiso, su esfuerzo y la alegría con la que participaba de cada actividad, convencido de que la esperanza también se construye con gestos simples y sinceros.

Su visión, recuerdan, permitió que Alenc General Roca creciera y se consolidara, llegando a cientos de familias que encontraron en la asociación un espacio de acompañamiento y fortaleza. “Que su legado nos inspire a seguir trabajando juntos por los niños y niñas, con la misma pasión y dedicación que él nos enseñó”, manifestaron desde la entidad en su red social Facebook.

El velatorio y la ceremonia de despedida se realizó el miércoles 5 de noviembre en el Cementerio Parque Las Fuentes, donde familiares, amigos y miembros de la comunidad se reunieron para honrar su memoria.

El ejemplo de Atilio Vassallo perdura en cada sonrisa que Alenc ayuda a devolver y en cada acción que mantiene viva su obra solidaria.