Aguas Rionegrinas suma nuevas facilidades de pago

Además de la oficina virtual y la posibilidad de hacerlo en Rapipago, ahora se suma una nueva manera de realizar el pago del servicio.

La empresa estatal Aguas Rionegrinas amplió sus alternativas de pago e incorporó una nueva modalidad: ahora las facturas del servicio pueden abonarse en cualquier sucursal o cajero de Pago Fácil , solo presentando el número de cuenta, sin facturas de papel.

Este dato figura en el margen superior de la factura. Con tenerlo a mano o guardado en el celular, los usuarios pueden acercarse a un punto de Pago Fácil, informar el número al cajero y consultar las facturas pendientes o próximas a vencer.

La incorporación de Pago Fácil se suma al sistema habilitado el año pasado con Rapipago , que continúa operativo. De esta manera, se amplía la red de bocas de cobro disponibles en toda la provincia y se facilitan los trámites para mantener el servicio al día.

Abonar sin la boleta impresa

La empresa estatal provincial Aguas Rionegrinas incorporó este año una nueva modalidad de pago que busca simplificar el trámite para las y los usuarios presentando únicamente el número de cuenta.

¿De dónde se obtiene ese número? Ahora, el servicio se puede abonar sin necesidad de llevar la boleta impresa. El usuario podrá informar el número de cuenta que figura en facturas anteriores. Además, sigue disponible la oficina virtual. La empresa informó que el número de cuenta se encuentra en el margen superior derecho de cualquier factura anterior y recomendó anotarlo o agendarlo para tenerlo siempre a disposición.

E.C.P AGUAS RIONEGRINAS (1).JPG Este lunes no habrá atención al público en las oficinas de ARSA en toda la provincia. Estefania Petrella

Además, continúa en funcionamiento la oficina virtual de Aguas Rionegrinas, donde es posible consultar, descargar y pagar las facturas en línea. Para acceder, los usuarios deben ingresar a www.aguasrionegrinas.com y registrarse con sus datos.

Desde la empresa aseguraron que estas medidas apuntan a mejorar el servicio y facilitar los trámites a sus clientes.

Un móvil para fortalecer la logística provincial

Aguas rionegrinas (ARSA) inició los recorridos con un flamante vehículo utilitario que fortalecerá la logística y reducirá los tiempos de traslado de insumos y equipamiento en toda la provincia. El furgón, recientemente entregado por el Gobierno de Río Negro, permitirá optimizar la distribución de materiales esenciales para los servicios de agua potable y saneamiento.

El primer viaje se realizó entre Viedma y Bariloche, con entrega de insumos a distintas localidades intermedias. Esta conexión marca el comienzo de una nueva etapa operativa para la empresa estatal, que busca agilizar la asistencia a las cuadrillas de mantenimiento y mejorar la respuesta ante emergencias en la red provincial.

furgón aguas rionegrinas El vehículo permitirá trasladar bombas y válvulas.

Desde la firma destacaron que el vehículo permitirá trasladar bombas, válvulas y otros elementos técnicos con mayor rapidez y seguridad, lo que generará brindar una mejor atención a los usuarios. El nuevo furgón se suma a la flota con el objetivo de reforzar la cobertura territorial y atender con mayor eficiencia las demandas de cada región.

La medida se enmarca dentro de las acciones estratégicas para modernizar la infraestructura de transporte y abastecimiento interno de la compañía, en un contexto de crecimiento de los servicios y expansión de la red de saneamiento. ARSA impulsa un plan sostenido de mejoras logísticas para acompañar la demanda creciente en diferentes zonas de Río Negro.

aguas rionegrinas

Además de optimizar los tiempos de traslado, la incorporación contribuirá a garantizar un servicio más ágil, continuo y seguro. La empresa subrayó que la movilidad es un componente clave para mantener operativas las plantas potabilizadoras y estaciones de bombeo, especialmente ante situaciones de urgencia o contingencia climática.