Encontraron muerto a un hombre a la vera de la Ruta 40 entre El Bolsón y Bariloche ¿Qué pasó?

El hombre que viajaba junto a su familia, detuvo repentinamente la marcha del vehículo en la ruta y se bajó. Luego de ser asistido, murió.

El hombre viajaba a un turno médico de diálisis cuando sufrió un paro cardíaco.

Un hombre que viajaba a Bariloche para un turno de diálisis , murió a la vera de la Ruta 40 . El hombre viajaba junto a su familia para asistir al turno médico cuando se descompensó y murió en horas del mediodía de este jueves. La trágica situación tuvo lugar en la ruta entre El Bolsón y Bariloche .

El episodio tuvo lugar cerca de las 12:20 del mediodía, cuando un automovilista que es integrante del Comando Unificado de Manejo del Fuego advirtió la presencia de una persona desvanecida junto a la banquina . El automovilista detuvo su marcha y trató de asistir al hombre, mientras solicitaba ayuda a los servicios de emergencia.

De inmediato se dio aviso al Hospital Zonal de El Bolsón y una ambulancia se dirigió al lugar ubicado entre El Bolsón y San Carlos de Bariloche. Cuando los médicos arribaron al lugar, dos personas realizaban maniobras de RCP , de las cuales una tenía conocimientos paramédicos . El personal médico continuó con maniobras de reanimación pero no lograron salvarle la vida.

Según informaron medios locales, el hombre habría detenido la marcha del vehículo tras sufrir un malestar físico. Sus familiares intentaron asistirlo, pero pocos minutos después perdió el conocimiento. El médico forense confirmó que la muerte fue consecuencia de un paro cardíaco y descartó cualquier signo de violencia de terceros.

Efectivos de la Policía de Río Negro y el personal de emergencias permanecieron en el lugar hasta completar las actuaciones correspondientes. La familia del fallecido fue acompañada por los equipos de salud, que dispusieron el traslado del cuerpo al hospital para emitir el certificado de defunción y continuar con las diligencias de rigor.

Encontraron el cuerpo de un hombre en la banquina de la Ruta 22

Un hombre fue hallado sin vida el jueves 16 de octubre en la banquina de la Ruta Nacional 22. Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía de Río Negro y también el médico policial. Ya fue identificado y se informó el motivo del deceso.

hospital el Bolsón El personal médico dispuso el traslado del cuerpo al hospital para emitir el certificado de defunción y continuar con las diligencias de rigor.

Según informaron fuentes policiales, pasadas las 14 del jueves, el Cuerpo de Seguridad Vial (CSV) de Río Colorado recibió un llamado que alertaba sobre la presencia de un vehículo detenido en el kilómetro 928, con una persona desvanecida a un costado.

Al llegar al lugar, una comisión del CSV constató que se trataba de un Toyota Corolla rojo, que circulaba en dirección Choele Choel–Río Colorado. Junto al frente del vehículo se encontraba un hombre sin signos vitales.

ruta 22 choele choel villa regina El médico policial que llegó al lugar certificó un paro cardiorrespiratorio, estableciendo que la causa del fallecimiento fue natural.

El médico policial que llegó al lugar certificó un paro cardiorrespiratorio, estableciendo que la causa del fallecimiento fue natural. El hombre se encontraba solo al momento del hecho.

Se trata de una persona de 70 años domiciliado en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Su familia ya fue notificada y se iniciaron las diligencias pertinentes para su traslado.

La información fue confirmada a LMCipolletti por el comisario mayor Juan Carlos Bautista, jefe de la Unidad Regional IV de Choele Choel. En el lugar trabajó personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Río Colorado.