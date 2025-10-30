Incendio forestal en el Parque Nacional Lanín: rápido operativo para contenerlo

Desde el organismo nacional informaron que, en horas de la tarde de este jueves, el foco ya se encuentra contenido.

Se desató un incendio forestal en la zona norte del Parque Nacional Lanín (PNL) como consecuencias de descargas eléctricas en ese sector de la provincia de Neuquén.

Desde el PNL informaron sobre un foco de incendio que en horas de la tarde de este jueves ya se encontraba "contenido". Explicaron que "la alta probabilidad de desarrollo convectivo había sido anticipada por distintos modelos de predicción meteorológica; lo que llevo a realizar un seguimiento por el área técnica del ICE Lanín (Incendios, Comunicaciones y Emergencias)".

Detallaron que pasadas las 16. recibieron en la radioestación información sobre una columna de humo a 15 kilómetros de seccional Rucachoroi. El mismo provendría de la base de una araucaria prendida fuego.

Trabajan en el lugar con equipos de agua 13 personas: cuadrilla de 6 brigadistas del ICE Norte, 1 guardaparques y 6 Recorredores del Proyecto Pewen. Apoyo logístico de 3 móviles 4x4. Se continúa monitoreando la zona por posible aparición de nuevos focos.

Destacaron que se encuentra cerrado el camino del Valle Cafilquitra por el trabajo operativo del incendio.

NOTICIA EN DESARROLLO.-