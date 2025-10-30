Nación afirma que va a trabajar "con los Gobernadores y el Congreso" para alcanzar las reformas

Tras la reunión entre Milei y los mandatarios provinciales, desde el Ejecutivo reforzaron el perfil dialoguista. Las reformas laboral, fiscal y penal serán prioridad.

El próximo 10 de diciembre, La Libertad Avanza (LLA) ocupará más de 90 bancas en Cámara de Diputados y en el Senado se espera un cambio sustancial.

El vocero presidencial Manuel Adorni brindó este jueves por la noche un mensaje institucional a través del canal oficial de YouTube de Vocería de Prensa, tras la reunión del presidente Javier Milei con los gobernadores provinciales. En su intervención, reafirmó la intención del Ejecutivo de avanzar en acuerdos legislativos para impulsar el paquete de reformas estructurales previstas para la segunda mitad del mandato.

“El presidente agradece a todos los gobernadores que coinciden y entienden”, señaló Adorni, quien también remarcó que el Gobierno va a trabajar con todos los mandatarios provinciales y con el Congreso para alcanzar consensos en torno a las reformas que el oficialismo considera claves.

Según detalló el vocero, las prioridades legislativas estarán centradas en tres grandes reformas: laboral, fiscal y penal . “La reforma laboral es para crear empleo, la reforma fiscal es para dejar de asfixiar al sector privado con un Estado sobredimensionado, y la reforma penal es para que el que la hace, la paga”, sintetizó.

Adorni también aseguró que el próximo Congreso “será el más reformista de la historia” y que los resultados de las últimas elecciones ratificaron “el camino de cambio y reforma”.

MILEI CON GOBERNADORES

Reunión con gobernadores

El encuentro entre Javier Milei y los gobernadores se produjo en un contexto de mayor apertura al diálogo por parte del Ejecutivo, tras los resultados de las elecciones legislativas del 26 de octubre. En la reunión participaron mandatarios de distintas fuerzas políticas, y el Gobierno considera clave su acompañamiento para viabilizar las reformas en el Congreso.

Adorni resaltó que la postura del oficialismo para esta nueva etapa estará marcada por una mayor vocación de consenso y un trabajo coordinado con los legisladores.