Viajes al exterior en 3 cuotas sin interés: cómo financiar las vacaciones y ganarle a la inflación

El 75% de los argentinos financia sus vacaciones con tarjeta de crédito. Una agencia permite pagar vuelos y hoteles internacionales en 3 cuotas.

En un escenario económico donde cada peso cuenta , financiar las vacaciones se volvió una estrategia clave para los argentinos. La tarjeta de crédito se consolidó como el medio de pago más utilizado para viajar, tanto dentro del país como al exterior, gracias a la posibilidad de congelar precios y pagar en cuotas .

“Hoy los viajeros buscan previsibilidad. Las cuotas, la posibilidad de combinar medios de pago y elegir la moneda se volvieron factores decisivos”, explicó Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay.

Turismo internacional: lidera con el 55% de las operaciones, seguida por débito y DEBIN, que vienen creciendo como alternativas directas.

Turismo nacional: el 75% de las transacciones se realizan con tarjeta de crédito.

Cómo funcionan las 3 cuotas sin interés para viajar al exterior

En un mercado con pocas opciones de financiación para turismo, la agencia de viajes Despegar habilitó una herramienta diferencial: pagar vuelos y hoteles internacionales en hasta 3 cuotas sin interés.

¿Cuál es la condición? El total del viaje debe estar abonado al menos 7 días antes de la fecha de partida.

Entre los beneficios, se permite combinar distintos medios de pago en una misma compra. También facilita la planificación financiera para quienes organizan sus vacaciones con anticipación. Además, ayuda a congelar el precio frente a la inflación y posibles subas del dólar.

Crece el pago en dólares para evitar recargos

Otra tendencia que gana terreno es el pago directo en dólares, una alternativa que permite evitar impuestos y percepciones locales.

En la actualidad, el 25% de las ventas ya se abonan en moneda extranjera. Además, representa un crecimiento interanual del 20%. Desde octubre, se puede pagar en dólares tanto con tarjeta de débito como de crédito.

La combinación de cuotas, pago en dólares y flexibilidad en los medios de pago explica por qué la tarjeta de crédito sigue siendo la herramienta favorita de los argentinos para planificar sus viajes y protegerse de la inflación.

En un contexto de incertidumbre económica, la clave parece estar en anticiparse: financiar, congelar precio y pagar antes de viajar.