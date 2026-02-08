Gimena Accardi rompió el silencio y volvió a hablar de su infidelidad: "No me arrepiento"

La actriz explicó por qué decidió contar públicamente que había sido infiel a Nicolás Vázquez y aseguró que lo hizo para frenar las acusaciones contra el actor en medio de la polémica separación.

Luego de varios meses de silencio, Gimena Accardi volvió a referirse públicamente a uno de los momentos más delicados de su vida personal: la decisión de contar que había sido infiel a Nicolás Vázquez . Lejos de esquivar el tema, la actriz reafirmó su postura y dejó en claro que no se arrepiente de haber hablado.

Según se concoió, la revelación original se había producido en el programa Olga, en un contexto atravesado por rumores, versiones cruzadas y fuertes críticas que, en aquel entonces, apuntaban directamente contra Vázquez como responsable de la ruptura. Frente a ese escenario, Accardi decidió salir a hablar y asumir su parte de los hechos.

En diálogo con Catalina Dlugi para el programa radial La Once Diez, la actriz explicó que su intención fue frenar los señalamientos que recaían sobre su expareja y aclarar una situación que, según sostuvo, se estaba distorsionando. “Siempre hablé con mucha libertad y no me arrepiento de haber dicho lo de la infidelidad porque se estaba acusando a Nico de cosas que no ”, expresó.

Accardi remarcó que sintió la necesidad de hacerse cargo y ponerle un límite a las versiones que circulaban en el ambiente artístico. Además, sostuvo que actuó de acuerdo a sus convicciones personales y que, aunque fue una exposición difícil, la consideró necesaria en ese momento.

Las declaraciones reavivaron el debate en redes sociales y volvieron a instalar el tema, generando una fuerte repercusión entre seguidores y usuarios, que volvieron a opinar sobre una de las separaciones más comentadas del espectáculo argentino.