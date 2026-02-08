Dramático rescate en una reconocida playa de Río Negro: un joven estuvo a punto de ahogarse

Guardavidas detectaron a tiempo la situación y lo sacaron del agua en medio de fuertes vientos y oleaje. Fue trasladado en camilla a una ambulancia para su atención médica.

Un momento de tensión se vivió este domingo por la tarde en una de las playas más concurridas de un balneario rionegrino , cuando un joven de alrededor de 29 años estuvo a punto de ahogarse . La rápida intervención de los guardavidas fue clave para evitar una tragedia .

El hecho se detectó desde el mirador de guardavidas, ubicado en el sector del hotel-casino de El Cóndor , donde los rescatistas observaron el peligro entre la gran cantidad de bañistas que se encontraban en el mar. Ante la situación, varios guardavidas se internaron unos 50 metros en el agua para llegar hasta el joven y lograr rescatarlo.

Si bien lograron sacarlo con vida, la salida fue complicada debido al fuerte viento del cuadrante norte, que generaba un importante oleaje y dificultaba el regreso. Una vez en la playa, el personal contratado por el municipio de Viedma tomó una camilla y, luchando contra el viento y la arena, corrió hasta la vereda de la avenida costanera para trasladarlo rápidamente a la ambulancia.

Un joven casi se ahoga en El Cóndor

Según datos revelados por medios locales, el joven fue subido a la camilla con un nivel “dos-tres” de ahogamiento y presentaba tos por haber ingerido gran cantidad de agua de mar. Fue llevado al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para recibir atención médica.

El rápido accionar de los guardavidas y la coordinación con el servicio de emergencias permitieron evitar una situación que pudo haber terminado en tragedia en una jornada con alta concurrencia de público y condiciones climáticas adversas.

Trágica tarde en las aguas de Pueblo Blanco: un hombre murió ahogado luego de rescatar a su hijo

Hace dos semanas, la tranquilidad de una tarde de verano se convirtió en tragedia para una familia que pasaba su día en las aguas de Pueblo Blanco, provincia de Río Negro. Un hombre que nadaba en el lago junto a sus hijos, perdió la vida luego de rescatar a uno de ellos que se estaba ahogando. A pesar de la ayuda y la atención médica que recibió, no logró sobrevivir y falleció.

De acuerdo a la información recabada por LM Neuquén, el trágico suceso ocurrió en la zona del desarrollo turístico que se ubica en jurisdicción del departamento El Cuy (RN). Según el testimonio de una vecina de Neuquén que se encontraba en el lugar, el padre junto a sus dos chicos pasaba la tarde en el lago Ezequiel Ramos Mexía cuando “de pronto, parece que uno de los hijos se hunde, el hombre lo agarra y luego él se empieza a ahogar, ya que no sabía nadar”.