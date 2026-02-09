Un hombre murió al volcar la camioneta que conducía cuando volvían de Las Grutas

El incidente fue en la rotonda de El Solito, donde se bifurcan las rutas 250 y 2. Otras cuatro personas fueron hospitalizadas. Viajaban hacia el Alto Valle.

La camioneta Renault Kangoo volcó en la rotonda de El Solito. Falleció su conductor y otras cuatro personas -entre ellas su esposa y su hija- fueron hospitalizadas.

Un hombre de 57 años que conducía una camioneta Renault Kangoo falleció y otras cuatro personas debieron ser hospitalizada s tras volcar en El Solito , el paraje rural alejado de los centros poblacionales, donde se encuentra la rotonda en la que confluyen las rutas 250 y la 2 , que conduce a la zona atlántica rionegrina.

El incidente vial se registró durante las primeras horas de este lunes y las causas eran materia de investigación.

De acuerdo a las informaciones que publican medios de esa región, el rodado circulaba por Ruta Provincial 2 procedente del balneario Las Grutas , con destino a General Roca .

Operativo de rescate tras el vuelco

Por causas que se tratan de establecer, al ingresar a la rotonda el conductor del utilitario perdió el control del volante y salió despedido hacia el interior del nudo vial y, a raíz del desnivel del terreno, el vehículo volcó, quedando con sus cuatro ruedas hacia arriba, informó Radio Municipal de Luis Beltrán.

Como consecuencia del impacto el conductor falleció en forma prácticamente instantánea. En tanto que su esposa y una hija mayor de edad fueron trasladadas al hospital de Lamarque donde estaban siendo evaluadas por especialistas médicos, al igual que un matrimonio amigo que también viajaba en el rodado siniestrado.

En el lugar trabajó también personal de bomberos y de los Cuerpos de Seguridad Vial de San Antonio Oeste y General Conesa, sumándose a ellos efectivos de la Brigada Rural del Valle Medio, y personal del Gabinete de Criminalística de Luis Beltrán, quienes realizan las tareas periciales correspondientes para determinar como se produjo el trágico hecho.