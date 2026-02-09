Encontraron abandonado en Choele Choel un auto que habían robado en Cipolletti

Es un Volkswagen Gol color blanco que encontraron en la localidad del Valle Medio. Aún no pueden determinar quien lo dejó en el lugar. Ya lo recuperaron sus dueños.

Un Volkswagen Gol color blanco que había sido robado días atrás en Cipolletti apareció abandonado en Choele Choel , la ciudad del Valle Medio rionegrino.

Una patrulla de la Comisaría 8va detectó al vehículo que había sido dejado estacionado en la calle Alfonsina Storni casi Moreno, un sector ubicado al sudoeste de la ciudad aledaño a un brazo del río Negro que tiene un frondoso parque muy transitado por vecinos.

Un detalle les llamó la atención a los policías : la puerta del conductor estaba entreabierta, por lo que bajaron del móvil para averiguar de quien era el auto. Consultaron a los vecinos y nadie sabía quien era su propietario , ni pudieron precisar el tiempo que llevaba allí. Tampoco aportaron datos acerca de quien o quienes pudieron haberlo dejado en el lugar.

Un alivio para los dueños

Ante la sospecha de su procedencia, los efectivos consultaron entonces el estado de dominio y surgió como novedad que presentaba un “pedido de secuestro” vigente por el delito de robo.

El hecho delictivo ocurrió el domingo 1 de febrero último y denunciado en la Comisaría 4ta de Cipolletti, informaron fuentes de la fuerza provincial.

Con intervención de las fiscalías de Choele Choel y Cipolletti se realizaron las actuaciones tendientes al secuestro del vehículo para su posterior entrega a los dueños y se dispusieron varias medidas periciales tendientes a esclarecer el hecho.

Recuperan dos motos, una robada en Neuquén

Policías de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de General Roca lograron recuperar dos costosas motos modelo enduro que registraban pedidos de secuestro, tras intervenir en distintos procedimientos mientras realizaban tareas de prevención en la zona norte de la ciudad.

El primer hecho ocurrió cuando el los efectivos realizaban patrullajes preventivos por la esquina de las calles Defensa y América y divisaron una moto Honda XR 150 con dos ocupantes, informaron desde la fuerza. Pero al intentar identificarlos, escaparon por la calle Kennedy, aunque finalmente fueron atrapados en la calle América, a varias cuadras de distancia.

El conductor, de 18 años, no presentaba antecedentes, pero el rodado contaba con un pedido de secuestro por robo emitido en diciembre de 2025 por la Comisaría 7ª de Neuquén. Tanto el joven como la moto fueron trasladados a la Comisaria 21º para las actuaciones correspondientes.

Motos recuperadas Roca-convertido-a-grande

En un segundo procedimiento, efectivos de la Brigada que patrullaban por calles San Juan y Cardenales detectaron otra moto Honda XR 150 cc. Al solicitar la identificación al conductor, de 21 años, se verificó que el rodado tenía un pedido de secuestro activo desde el 2 de noviembre de 2023, solicitado por la Comisaría 52º. Por lo que el rodado fue secuestrado y se iniciaron las actuaciones pertinentes.

Los secuestros fueron realizados en el marco de los operativos de prevención e identificación de personas que se despliegan diariamente en la zona norte de la ciudad.