Un auto ardió en llamas en pleno centro

El hecho ocurrió cerca de las 8.00 de la mañana. No hubo heridos pero las pérdidas son totales.

Un auto se prendió fuego esta mañana en pleno centro de Choele Choel , lo que generó preocupación entre los vecinos y transeúntes que pasaban por el lugar . La situación tuvo lugar a las 8.00 am cuando el vehículo sufrió un desperfecto mecánico y comenzó a salir humo del capot, lo que derivó rápidamente en el incendio del vehículo.

El hecho surgió cuando los ocupantes del rodado estaban retornando a su hogar tras una salida de viernes. Minutos después de las 8.00 comenzó a salir humo de la zona delantera del vehículo, ante la emergencia, el conductor se detuvo en una esquina y bajaron todos los ocupantes del automóvil.

Sin embargo, el humo comenzó a salir con mayor intensidad del motor, el conductor intentó abrir el capot pero las llamas no lo permitieron. Testigos del episodio alertaron de inmediato a los servicios de emergencia , que arribaron al lugar en cuestión de minutos.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Choele Choel trabajaron intensamente para sofocar el fuego, que ya había afectado casi la totalidad del vehículo. A pesar del rápido accionar, las pérdidas materiales fueron totales y el automóvil quedó completamente destruido.

auto fuego Las pérdidas materiales son totales. No hubo heridos de gravedad.

El vehículo sufrió pérdidas totales

Fuentes policiales confirmaron que no hubo personas heridas, aunque los daños en el Renault fueron significativos. Los ocupantes del vehículo lograron descender a tiempo y ponerse a resguardo antes de que las llamas se expandieran, por lo que no hubo que lamentar heridas de gravedad.

Según las primeras pericias, el siniestro se habría originado por un desperfecto mecánico, aunque las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del incendio.

Un auto estacionado en Fernández Oro quedó destruido por el fuego: las causas son un misterio

Un Peugeot 205 que habían dejado estacionado en la vía pública de Fernández Oro resultó completamente destruido por un incendio que se registró durante la madrugada de este jueves.

El siniestro, cuyas causas son motivo de investigación policial, se desató en la calle José María Jorge entre 9 de Julio y 25 de Mayo, a pocas cuadras de distancia del centro de la ciudad.

Incendio auto Oro El Peugeot quedó destruido por el incendio. Investigan como se iniciaron las llamas. Oro en Noticias

Los Bomberos Voluntarios, cuyo cuartel queda a uno 200 metros del lugar, fueron alertados y de inmediato asistieron con equipos de emergencia, dado que se temió que las llamas se propagaran a viviendas vecinas y autos estacionados en las cercanías, informó el sitio Oro en Noticias.

A pesar de la rápida intervención de los rescatistas, el fuego consumió gran parte de la estructura del rodado, provocando pérdidas materiales totales tanto en la carrocería como en el habitáculo.

Vecinos del sector se mostraron alarmados por la intensidad del siniestro, aunque afortunadamente no se registraron heridos ni personas afectadas. El origen del incendio aún se encuentra bajo investigación.

Incendio auto Oro 2 Las causas del incendio del vehículo siguen siendo un misterio.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y trabajan para determinar si el fuego fue consecuencia de una falla mecánica, eléctrica o si existieron otros factores que lo ocasionaron. Los trabajos periciales realizados por los especialistas lo deberán determinar.

Los Bomberos Voluntarios recordaron la importancia de dar aviso inmediato ante este tipo de emergencias. Destacaron que la rápida comunicación con el cuartel permite una respuesta más efectiva para minimizar daños y riesgos.