Histórica donación al Cuartel de Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos: el sindicato de petroleros aportó más de 200 millones

El aporte lo realizó el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. La donación incluye una autobomba, guantes, camperas y calzado de trabajo.

Participaron en el acto el secretario General del gremio, Marcelo Rucci, la presidenta de la comisión directiva de Bomberos, Mariel Fuentes; el jefe del cuartel, Alejandro Guerrero; y Jorge Tapia, representante de la empresa operadora Total Energies.

Participaron en el acto el secretario General del gremio, Marcelo Rucci, la presidenta de la comisión directiva de Bomberos, Mariel Fuentes; el jefe del cuartel, Alejandro Guerrero; y Jorge Tapia, representante de la empresa operadora Total Energies.

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos recibió una importante donación en equipamiento y uniformes por parte de Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa . El aporte consiste en más de 200 millones de pesos en indumentaria y maquinaria para el desarrollo de sus labores.

El acto de entrega se realizó en la sede ubicada en la Avenida Blumetti y fue encabezada por el secretario general del gremio, Marcelo Rucci j unto al secretario adjunto Ernesto Inal. También participaron la presidenta de la comisión directiva de Bomberos, Mariel Fuentes ; el jefe del cuartel, Alejandro Guerrero; y Jorge Tapia, representante de la empresa operadora Total Energies.

Entre los aportes, se destacan 300 guantes de distintos tipo, 100 camperas ignífugas, 250 mamelucos ignífugos , 80 mamelucos térmicos , 250 botas de seguridad y 50 cascos , entre otros insumos fundamentales para enfrentar los incendios.

Durante la ceremonia, Fuentes presentó además un nuevo autobomba adquirido con fondos de la cooperadora, para reforzar la capacidad operativa de la institución que le brinda servicio a toda la comunidad de Cinco Saltos y alrededores.

WhatsApp Image 2025-09-12 at 15.41.40 El acto de entrega se realizó en la sede ubicada en la Avenida Blumetti y fue encabezada por el secretario general del gremio, Marcelo Rucci junto al secretario adjunto Ernesto Inal.

En su discurso, Rucci subrayó el alcance de la contribución: “Estamos hablando de más de 200 millones de pesos de donación. Esto va a poner al cuartel en otro nivel y les dará la seguridad de contar con los elementos que necesitan. Esperamos que este gesto contagie al resto de las empresas”.

Por su parte, Inal, oriundo de Cinco Saltos, expresó la emoción de regresar a su ciudad para acompañar a la institución: “El cuartel de bomberos trabaja a pulmón. Ellos se juegan la vida por nosotros, cuando todos corren ellos entran a salvar. Lo mínimo que podemos hacer es darles una mano. Para mí es un regalo al corazón”.

La entrega incluyó uniformes, ropa ignífuga, botas, cascos, fajas de seguridad y más de un millar de elementos de protección personal, indispensables para el trabajo diario de los bomberos.

WhatsApp Image 2025-09-12 at 15.41.37 (1) Entre los aportes, se destacan 300 guantes de distintos tipo, 100 camperas ignífugas y 250 mamelucos ignífugos.

El gremio petrolero ratificó su compromiso con la solidaridad y la responsabilidad social empresarial, al acompañar a los bomberos voluntarios que asisten solidariamente durante las emergencias de los vecinos. Como también impulsó colaboraciones en hospitales, clubes, escuelas y centros comunitarios de la región.

“Siempre decimos que nuestro gremio no solo defiende a los trabajadores, también está presente en cada localidad. Este acto es una prueba concreta de ese compromiso”, concluyó Rucci.

WhatsApp Image 2025-09-12 at 15.41.30 (1) También se recibió la donación de 80 mamelucos térmicos, 250 botas de seguridad y 50 cascos, entre otros insumos fundamentales para enfrentar los incendios.

La necesidad de la mayoría de los cuarteles de bomberos

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Allen emitió un comunicado el viernes 22 de agosto para informar la pérdida de un bolso de trauma color naranja con elementos fundamentales para brindar primeros auxilios en el trabajo operativo cotidiano. El recorrido en el que pudo haberse extraviado abarca los barrios Magisterio, Costanera e Islas Malvinas.

Según explicaron, el bolso no tiene valor económico para la persona que lo encuentra, pero si posee un gran valor funcional en el trabajo diario de los bomberos. En su interior transportaban elementos indispensables para la asistencia en emergencias, destinado a estabilizar a las personas hasta que puedan asistir a un Hospital o centro médico especializado.

WhatsApp Image 2025-09-12 at 15.41.30 Participaron en el acto el secretario General del gremio, Marcelo Rucci, la presidenta de la comisión directiva de Bomberos, Mariel Fuentes; el jefe del cuartel, Alejandro Guerrero; y Jorge Tapia, representante de la empresa operadora Total Energies.

La pérdida de este equipamiento representa un problema para los bomberos, porque sin el bolso de trauma están limitados en su capacidad de dar respuesta frente a llamados de auxilio. Por esta razón, la institución apeló a la solidaridad de los vecinos de Allen para dar con el paradero del bolso.

“Apelamos a la solidaridad de nuestra comunidad, si alguien lo encuentra, por favor le pedimos que se comunique con nosotros o lo acerque al cuartel. Estos elementos sirven en situaciones de emergencia y pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona” indicó el comunicado.

bomberos allen bolso recuperado Finalmente se recuperó el bolso de trauma que tanto se necesita en el Cuartel de Bomberos.

Finalmente el 23 de agosto, el día siguiente de comunicado, Los Bomberos Voluntarios de Allen informaron que el bolso de emergencia fue recuperado gracias a un vecino solidario que dio aviso al cuartel. Y agradecieron la colaboración y difusión que tuvo el comunicado.