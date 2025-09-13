Denuncian abuso policial y pedido de coima sobre el río Limay

Los oficiales de la Policía del Neuquén fueron acusados de solicitar una coima de $200.000 pesos a cambio de no demorar a los cazadores. Las víctimas explicaron que tenían la documentación en regla.

La grave acusación recayó sobre los efectivos de la policía de Neuquén en un procedimiento que tuvo lugar el miércoles por la noche en el puesto de control ubicado sobre la ruta Nº237.

Una grave denuncia de abuso policial y tentativa de soborno tuvo como protagonistas a los efectivos de la policía de Neuquén en un procedimiento que tuvo lugar el miércoles por la noche en el puesto de control ubicado sobre la ruta Nº237, cerca del río Limay. Cuatro personas viajaban en una camioneta con armas de caza con sus respectivos documentos cuando acusaron a los efectivos de exigirles $200.000 pesos a cambio de no detenerlos.

El operativo fue motivado por el secuestro de armas de caza y la aplicación de multas por presunta falta de documentación. Sin embargo, uno de los afectados aseguró que todos los papeles se encontraban en regla y que la intervención policial tuvo muchas irregularidades.

Carlos Millar, uno de los involucrados, explicó que cerca de las 23:30 horas fueron interceptados bajo el argumento de circular “fuera de horario” con armamento. Sin embargo, mostraron la documentación correspondiente y que las armas estaban descargadas y enfundadas , en cumplimiento de la normativa.

El jefe de la Policía mantuvo una reunión en la sede de la Caminera. El operativo fue motivado por el secuestro de armas de caza y la aplicación de multas por presunta falta de documentación.

La documentación en regla y las armas enfundadas

“Presentamos los permisos, pero cuando se los dimos nos pidieron 200 mil pesos para poder seguir porque dijeron que no era horario para andar con el armamento dentro del parque nacional”, relató Millar. Los cazadores se trasladaban una carabina Remington calibre 308 y un fusil Marlin del mismo calibre.

La tensión aumentó cuando el hombre comenzó a registrar el procedimiento con su celular. Según denunció, los efectivos reaccionaron con violencia: “Me agredieron, quisieron esposarme y llevarme detenido a Villa La Angostura. Se pusieron muy prepotentes y me pidieron que elimine los videos” indicó Millar.

El operativo concluyó con el secuestro de las armas y de los permisos de caza en formato físico, pese a que los ocupantes del vehículo insisten en que toda la documentación se encontraba en regla.

Incidentes 020925 Uno de los afectados aseguró que todos los papeles se encontraban en regla y que la intervención policial tuvo muchas irregularidades. Oro en Noticias

La víctima realizará un descargo legal

La versión de los denunciantes contrasta con el informe oficial de la Policía de Neuquén, que sostiene que el procedimiento se realizó por falta de papeles habilitantes para transportar el armamento, lo que motivó las multas correspondientes.

Ante la situación, Millar confirmó que inició un descargo legal contra los uniformados intervinientes y que aportará pruebas sobre lo sucedido, incluyendo los registros fílmicos del procedimiento.