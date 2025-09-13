Intendentes llaman a respaldar a los candidatos provinciales de Juntos Defendemos Río Negro

Los jefes comunales compartieron un encuentro en Villa Regina junto al gobernador Alberto Weretilneck y ratificaron su compromiso con ese espacio político.

Los y las intendentes junto al gobernador Alberto Weretilneck en la cumbre de Regina.

Veintiocho intendentes e intendentas de la provincia ratificaron este sábado su compromiso con el espacio Juntos Defendemos Río Negro y expresaron su apoyo a los candidatos que competirán en las elecciones del 26 de octubre .

En un documento conjunto remarcaron que “la verdadera fuerza de Río Negro late en cada ciudad y en cada pueblo” y cuestionaron el abandono del Gobierno Nacional.

Los y las Intendentes compartieron un encuentro de trabajo en Villa Regina con el Gobernador Alberto Weretilneck y los candidatos de Juntos Defendemos Río Negro al Congreso Nacional, así como equipos técnicos provinciales.

"Responden a los rionegrinos ante el abandono del gobierno nacional"

En el cónclave se repasaron distintos aspectos de la campaña electoral de cara al 26 de octubre, destacándose la importancia que tiene la labor de los y las intendentes en virtud del trabajo diario que tienen junto a cada vecino y cada vecina.

“Somos los Intendentes y las intendentas, junto al Gobierno Provincial, quienes brindan respuestas a los rionegrinos ante el retiro y abandono del Gobierno Nacional”, afirmaron.

De esta manera, respaldaron a Facundo López, Andrea Confini, Bruno Pogliano y Mabel Yauhar para Senadores, y a Juan Pablo Muena, María Eugenia Paillapi, Miguel Evans y Martina Posse para Diputados, a quienes señalaron como dirigentes que “responden únicamente a los rionegrinos”.

Intendentes "En cada ciudad y en cada pueblo, Juntos Defendemos Río Negro", el mensaje. Firmas en señal de apoyo al proyecto.

También destacaron al gobernador Alberto Weretilneck como conductor del único proyecto provincialista y municipalista, que defiende la voz de la provincia en el Congreso.

“El 26 de octubre elegimos entre Río Negro o Buenos Aires. Nuestra provincia no se arrodilla: se defiende con dignidad y coraje”, afirmaron los jefes comunales.

El acta compromiso de Villa Regina fue rubricado por Enrique Rossi (Cinco Saltos), Rodrigo Buteler (Cipolletti), Raúl Hermosilla (Comallo), Horacio Zúñiga (Contralmirante Cordero), Diego Agüero (Coronel Belisle), Lucas González (Chichinales), Diego Ramello (Choele Choel), Víctor Hugo Mansilla (Darwin), Hugo Cobarrubia (Dina Huapi), Bruno Pogliano (El Bolsón), Gustavo Amati (General Fernández Oro), Miguel Evans (Guardia Mitre), José Mellado (Ingeniero Jacobacci), Mabel Yauhar (Los Menucos), Robin del Río (Luis Beltrán), Miguel Petricio (Mainqué), Nelson Quinteros (Ministro Ramos Mexía), Miguel Cuminao (Ñorquinco), Daniela Cornejo (Pilcaniyeu), Miguel Jara (Pomona), Duilio Minieri (Río Colorado), Adrián Casadei (San Antonio Oeste), Walter Cortés (San Carlos de Bariloche), Marta Ignacio (Sierra Colorada), Roxana Fernández (Sierra Grande), Yamila Direne (Valcheta), Marcos Castro (Viedma) y Luis Albrieu (Villa Regina).