Cómo quedaron ubicados los candidatos de Río Negro en la Boleta Única Papel
La Justicia Electoral definió por sorteo la posición de candidatos y partidos en la Boleta Única Papel para las elecciones del 26 de octubre.
La Justicia Federal Electoral llevó adelante este lunes en Viedma el sorteo que determinó el orden en el que aparecerán los partidos, frentes y alianzas en la Boleta Única de Papel (BUP) que se utilizará en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. En Río Negro, se elegirán tres senadores y dos diputados para renovar la representación de la provincia en el Congreso Nacional.
El acto se realizó en la sede del Juzgado Federal con competencia electoral, bajo la conducción del juez Gustavo Villanueva. También participaron la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Cecilia Criado, y los apoderados de cada fuerza política. El mecanismo empleado fue el tradicional bolillero, que asignó de manera aleatoria el orden que ocuparán las agrupaciones en la boleta.
El resultado ubicó en primer lugar al PRO – Propuesta Republicana, seguido por Fuerza Patria. En el tercer casillero estará La Libertad Avanza, cuarto Primero Río Negro, quinto el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad, sexto Juntos Defendemos Río Negro y, finalmente, en séptima posición, el Movimiento al Socialismo (MAS).
El modelo de boleta
En Río Negro se implementará el modelo de boleta corta, que admite hasta diez agrupaciones. Como en este turno electoral se inscribieron solo siete, cada espacio contará con un recuadro más ancho del mínimo estipulado. La BUP incorporará símbolos y colores distintivos de cada partido, lo que facilitará su identificación en el cuarto oscuro.
De acuerdo con el cronograma electoral, el lunes 1 de septiembre tendrá lugar la “audiencia de visibilización”, donde se exhibirá el diseño definitivo de la boleta. Si no se presentan objeciones, el material será enviado a imprenta para su producción.
Lo que se elige en Río Negro
En estas elecciones, Río Negro renovará por completo sus tres bancas en el Senado. Ninguno de los actuales representantes (Martin Doñate, Silvina Larraburu, Mónica Silva) se postulará para continuar, lo que abre un escenario de recambio total. Las listas de candidatos quedaron conformadas de la siguiente manera:
- PRO: Juan Martín y Claudia Bertora
- Fuerza Patria: Martín Soria y Ana Marks
- La Libertad Avanza: Lorena Villaverde y Enzo Fullone
- Primero Río Negro: Sergio Ariel Rivero y Yolanda Mansilla
- Frente de Izquierda Unidad: Alhue Gavuzzo y “Rafa” Maigua
- Juntos Defendemos Río Negro: Facundo López y Andrea Confini
- MAS: Mónica Martín y Aurelio Vázquez
En cuanto a la Cámara de Diputados, Río Negro deberá renovar dos bancas: la de Agustín Domingo y la de Aníbal Tortoriello, quien busca la reelección. Las nóminas que competirán son:
- PRO: Martina Lacour y Gastón Varela
- Fuerza Patria: Adriana Serquis y Leandro Costa
- La Libertad Avanza: Aníbal Tortoriello y Ailén Costa
- Primero Río Negro: Facundo Villalba y Gabriela Fernández
- Frente de Izquierda Unidad: Paula Gramajo y Gabriel Musa
- Juntos Defendemos Río Negro: Juan Muena y María Paillapi
- MAS: Aquiles Añazco y Micaela Fernández
Próximos pasos
Con la definición del orden en la boleta y la confirmación de las listas, el calendario electoral avanza con el inicio formal de la campaña a partir del 27 de agosto. Mientras otras fechas relevantes incluyen el 16 de septiembre con la publicación de los padrones electorales y la designación de autoridades de mesa. El 21, el inicio de la campaña en los medios de comunicación. Ya en octubre, el 24 el fin de la campaña electoral e inicio de la veda. Domingo 26 de octubre, votación de 8 a 18 en los centros habilitados,
