Cómo quedaron ubicados los candidatos de Río Negro en la Boleta Única Papel

La Justicia Electoral definió por sorteo la posición de candidatos y partidos en la Boleta Única Papel para las elecciones del 26 de octubre.

La Justicia Federal Electoral llevó adelante este lunes en Viedma el sorteo que determinó el orden en el que aparecerán los partidos, frentes y alianzas en la Boleta Única de Papel ( BUP ) que se utilizará en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. En Río Negro , se elegirán tres senadores y dos diputados para renovar la representación de la provincia en el Congreso Nacional.

El acto se realizó en la sede del Juzgado Federal con competencia electoral, bajo la conducción del juez Gustavo Villanueva . También participaron la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Cecilia Criado , y los apoderados de cada fuerza política. El mecanismo empleado fue el tradicional bolillero, que asignó de manera aleatoria el orden que ocuparán las agrupaciones en la boleta.

El resultado ubicó en primer lugar al PRO – Propuesta Republicana, seguido por Fuerza Patria. En el tercer casillero estará La Libertad Avanza, cuarto Primero Río Negro, quinto el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad, sexto Juntos Defendemos Río Negro y, finalmente, en séptima posición, el Movimiento al Socialismo (MAS).

Boleta Unica elecciones Rio Negro 2025 El modelo de la Boleta Única Papel en Río Negro será oficializada el 1 de septiembre si no se presentas objeciones. Ilustración

El modelo de boleta

En Río Negro se implementará el modelo de boleta corta, que admite hasta diez agrupaciones. Como en este turno electoral se inscribieron solo siete, cada espacio contará con un recuadro más ancho del mínimo estipulado. La BUP incorporará símbolos y colores distintivos de cada partido, lo que facilitará su identificación en el cuarto oscuro.

De acuerdo con el cronograma electoral, el lunes 1 de septiembre tendrá lugar la “audiencia de visibilización”, donde se exhibirá el diseño definitivo de la boleta. Si no se presentan objeciones, el material será enviado a imprenta para su producción.

Elecciones en Rio Negro34.jpg En Río Negro se eligen senadores y diputados nacionales. Anahí Cárdena

Lo que se elige en Río Negro

En estas elecciones, Río Negro renovará por completo sus tres bancas en el Senado. Ninguno de los actuales representantes (Martin Doñate, Silvina Larraburu, Mónica Silva) se postulará para continuar, lo que abre un escenario de recambio total. Las listas de candidatos quedaron conformadas de la siguiente manera:

PRO : Juan Martín y Claudia Bertora

: Juan Martín y Claudia Bertora Fuerza Patria : Martín Soria y Ana Marks

: Martín Soria y Ana Marks La Libertad Avanza : Lorena Villaverde y Enzo Fullone

: Lorena Villaverde y Enzo Fullone Primero Río Negro : Sergio Ariel Rivero y Yolanda Mansilla

: Sergio Ariel Rivero y Yolanda Mansilla Frente de Izquierda Unidad : Alhue Gavuzzo y “Rafa” Maigua

: Alhue Gavuzzo y “Rafa” Maigua Juntos Defendemos Río Negro : Facundo López y Andrea Confini

: Facundo López y Andrea Confini MAS: Mónica Martín y Aurelio Vázquez

En cuanto a la Cámara de Diputados, Río Negro deberá renovar dos bancas: la de Agustín Domingo y la de Aníbal Tortoriello, quien busca la reelección. Las nóminas que competirán son:

PRO : Martina Lacour y Gastón Varela

: Martina Lacour y Gastón Varela Fuerza Patria : Adriana Serquis y Leandro Costa

: Adriana Serquis y Leandro Costa La Libertad Avanza : Aníbal Tortoriello y Ailén Costa

: Aníbal Tortoriello y Ailén Costa Primero Río Negro : Facundo Villalba y Gabriela Fernández

: Facundo Villalba y Gabriela Fernández Frente de Izquierda Unidad : Paula Gramajo y Gabriel Musa

: Paula Gramajo y Gabriel Musa Juntos Defendemos Río Negro : Juan Muena y María Paillapi

: Juan Muena y María Paillapi MAS: Aquiles Añazco y Micaela Fernández

Próximos pasos

Con la definición del orden en la boleta y la confirmación de las listas, el calendario electoral avanza con el inicio formal de la campaña a partir del 27 de agosto. Mientras otras fechas relevantes incluyen el 16 de septiembre con la publicación de los padrones electorales y la designación de autoridades de mesa. El 21, el inicio de la campaña en los medios de comunicación. Ya en octubre, el 24 el fin de la campaña electoral e inicio de la veda. Domingo 26 de octubre, votación de 8 a 18 en los centros habilitados,