Más de 800 estudiantes rionegrinos se anotaron en un programa gratuito de orientación vocacional

La propuesta comenzará en junio y busca acompañar a jóvenes secundarios en la elección de estudios superiores o salidas laborales.

La iniciativa ya cuenta con más de 800 jóvenes inscriptos. Foto: Gentileza.

El Gobierno de Río Negro destacó la gran convocatoria que tuvo “ Proyectar Futuro ”, el programa gratuito de orientación vocacional y profesional destinado a estudiantes secundarios de toda la provincia.

La iniciativa ya cuenta con más de 800 jóvenes inscriptos provenientes de distintas localidades rionegrinas, una cifra que, según remarcaron desde la organización, superó las expectativas iniciales.

La propuesta comenzará el próximo 1 de junio y está orientada a estudiantes que cursan los últimos años del nivel secundario.

Podrán participar jóvenes de 4° año de Escuelas para Jóvenes, 5° año de las ESRN y 6° año de los CET, tanto de instituciones públicas como privadas.

Cómo será la modalidad de trabajo

El programa es coordinado por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro y tendrá una modalidad principalmente virtual y grupal.

Durante el proceso se desarrollarán 13 encuentros sincrónicos encabezados por especialistas en orientación vocacional. Además, habrá una instancia presencial final organizada en cada Consejo Escolar.

Seleccionaron a 15 especialistas

La coordinadora del programa, Paula Quezada, explicó que ya fueron seleccionados los 15 profesionales que estarán a cargo de dictar los encuentros.

“Ya pudimos seleccionar a los 15 especialistas que vamos a necesitar. Eso se hizo en función de la cantidad de estudiantes inscriptos que aplicaban al programa, que son alrededor de 800 en toda la provincia”, señaló.

Según detalló, los criterios de selección estuvieron vinculados a la experiencia en clínica de orientación vocacional, matrícula vigente y cercanía territorial con las localidades participantes.

Un acompañamiento en una etapa clave

Quezada destacó que el objetivo principal del programa es acompañar a los jóvenes en una etapa marcada por dudas, ansiedad e incertidumbre sobre el futuro.

“El último año de escolaridad obligatoria genera incertidumbre, miedo y ansiedad en nuestros estudiantes, y hasta este momento no teníamos algo específico y gratuito que pudiera acompañar esa transición”, sostuvo.

En ese sentido, agregó que la iniciativa busca ayudar a los estudiantes a definir estudios superiores o posibles salidas laborales de acuerdo a sus intereses y habilidades personales.

Un servicio gratuito para las familias

Desde el Gobierno provincial remarcaron que muchos procesos de orientación vocacional suelen realizarse de manera individual y tienen costos elevados que numerosas familias no pueden afrontar.

Por ese motivo, se impulsó este programa gratuito con el objetivo de garantizar herramientas de orientación para los jóvenes en el tramo final de la escolaridad secundaria.