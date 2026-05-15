Proponen extender el boleto estudiantil gratuito a todos los niveles y modalidades

Impulsan en Río Negro un proyecto de ley para garantizar el boleto estudiantil gratuito en todos los niveles, ante el impacto del aumento del transporte.

Proponen que se aplique el Boleto Estudiantil gratuito para todos los niveles y modalidades de Río Negro.

Esta semana ingresó un proyecto de ley que propone la gratuidad total del boleto estudiantil para todos los niveles. La iniciativa, impulsada por el legislador José Luis Berros (Vamos con Todos), busca dar una respuesta de fondo a una problemática que se agravó en los últimos meses: el aumento sostenido de las tarifas de transporte y su impacto directo en la economía de estudiantes y docentes.

El proyecto retoma una demanda de larga data dentro de la comunidad educativa . Durante años, distintos sectores han advertido que el costo del transporte representa una de las principales barreras para garantizar la asistencia regular a clases, especialmente en una provincia con extensas distancias entre localidades.

En ese contexto, la propuesta apunta a transformar ese reclamo en una política pública concreta. El objetivo es asegurar no solo el acceso, sino también la permanencia y continuidad educativa , entendiendo que el traslado diario es una condición básica para sostener las trayectorias escolares.

COLECTIVO INTERURBANO KOKO.jpg La iniciativa apunta a estudiantes de escuelas públicas y privadas que reciban aporte estatal. Claudio Espinoza

Alcance total: todos los niveles y modalidades

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es su carácter universal. El esquema contempla a estudiantes y docentes de los niveles inicial, primario, secundario y superior, incluyendo tanto instituciones públicas como privadas con aporte estatal.

Además, el beneficio se extendería a todos los sistemas de transporte: urbano, interurbano, ferroviario y de media y larga distancia. Esto representa un punto clave en una provincia como Río Negro, donde muchas personas deben recorrer decenas de kilómetros para asistir a clases o trabajar.

El proyecto también prevé que la cobertura se aplique durante los días hábiles del ciclo lectivo, incorporando actividades a contraturno y traslados hacia centros de formación profesional, una realidad cada vez más frecuente en el sistema educativo actual.

Jose Luis Berros, diputado Rio Negro.png El legislador José Luis Berros (Vamos con Todos), impulsa el proyecto.

El contexto actual: beneficios parciales

En la actualidad, Río Negro cuenta con un sistema de bonificación parcial para algunos sectores. Los estudiantes universitarios y terciarios acceden a un descuento del 50% en el transporte, una medida que, si bien representa un alivio, no alcanza a cubrir la totalidad de los costos ni incluye a otros niveles educativos.

La iniciativa busca superar esa lógica segmentada y avanzar hacia un esquema integral que elimine las desigualdades existentes. De esta manera, se pretende garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su nivel o lugar de residencia, cuenten con las mismas condiciones para acceder a la educación.

Uno de los puntos que suele generar mayor debate en este tipo de proyectos es su financiamiento. En este caso, la propuesta establece que las empresas de transporte que deban prestar el servicio serán eximidas del impuesto a los Ingresos Brutos, como parte del esquema de compensación.

E.C.P COLECTIVO (3).JPG En la actualidad, los estudiantes terciarios y universitarios acceden al 50% de bonificación del boleto. Estefania Petrella

A su vez, se faculta al Poder Ejecutivo provincial a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para asegurar la implementación del sistema. Desde el proyecto se plantea que “la medida no debe ser interpretada como un gasto, sino como una inversión estratégica en el desarrollo social y educativo”.

Educación y condiciones materiales

En los fundamentos del proyecto se hace especial hincapié en el vínculo entre educación y condiciones materiales. El documento sostiene que no alcanza con garantizar la oferta educativa si no se resuelven las dificultades concretas que enfrentan estudiantes y docentes para llegar a las aulas.

El incremento del costo del transporte, sumado al contexto económico general, ha profundizado las desigualdades y generado situaciones de ausentismo e incluso abandono escolar. En ese escenario, el boleto gratuito aparece como una herramienta clave para revertir esa tendencia.