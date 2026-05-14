Del armado de Javier Milei a Dante Gebel: el inesperado giro político de Ariel Rivero en Río Negro

El exaliado libertario rompió con La Libertad Avanza y ahora se acerca a un espacio que impulsa a Dante Gebel como candidato presidencial.

El exintengrante de La Libertad Avanza mostró su acercamiento al armado de Dante Gebel. Foto: Gentileza.

Ariel Rivero , uno de los primeros referentes en respaldar públicamente a Javier Milei en Río Negro , confirmó su alejamiento definitivo de La Libertad Avanza y comenzó a moverse dentro de un nuevo esquema político que genera sorpresa en la provincia.

El exintendente de Campo Grande venía acumulando diferencias internas desde hacía meses, pero el quiebre terminó de concretarse tras los cambios en la conducción libertaria rionegrina. “Me voy desilusionado”, aseguró al oficializar su salida.

El movimiento político más llamativo ocurrió en Buenos Aires , durante un encuentro realizado en Lanús junto al legislador Eugenio Casielles y referentes sindicales vinculados al nuevo espacio Consolidación Argentina .

Allí comenzó a aparecer con fuerza el nombre de Dante Gebel, quien sería impulsado como posible candidato presidencial dentro de ese armado.

Aunque todavía no existen confirmaciones formales, desde el entorno de Rivero reconocen la cercanía del pastor con el nuevo espacio político, que mezcla presencia en redes sociales, discurso religioso y construcción federal.

Vaca Muerta y el discurso federal

Según detalló Rivero en un comunicado difundido en redes sociales, durante la reunión se habló sobre la situación económica y social del país, además del rol estratégico que debería tener la Patagonia en un futuro esquema de desarrollo nacional.

Uno de los temas centrales fue el potencial de Vaca Muerta y la necesidad de impulsar políticas con una mirada más federal.

“Hay millones de argentinos desencantados con la política tradicional”, expresó Rivero al resumir parte de la charla mantenida con Casielles y dirigentes sindicales.

El sello propio que puede cambiar el escenario

Rivero conserva además el sello partidario Primero Río Negro, ya habilitado por la Justicia Electoral. Esa herramienta le permite mantener estructura política propia y negociar futuras alianzas desde otro lugar de poder.

En el nuevo esquema aparece también la posibilidad de una visita a Río Negro de referentes de Consolidación Argentina, entre ellos dirigentes sindicales cercanos al armado que busca posicionar a Gebel en la escena nacional.

El movimiento todavía está en construcción, pero ya empezó a generar ruido dentro del tablero político rionegrino.