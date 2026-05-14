Malabaristas a las calles: aprobaron el proyecto que regula los espectáculos de los artistas callejeros

El Concejo Deliberante de Bariloche aprobó por unanimidad la iniciativa para el registro municipal y zonas habilitadas. El intendente había prohibido la actividad dos meses atrás.

La aprobación del proyecto fue celebrada por los artistas callejeros con malabares y bailes en el Centro Cívico.

El intendente de Bariloche , Walter Cortés emitió una ordenanza que prohibió la actividad de los artistas callejeros en todo el territorio de la ciudad. La resolución afectó gravemente la economía de los artistas, malabaristas, estatuas vivientes, titiriteros y cantantes que buscan el sustento económico en las calles de la localidad sureña.

La suspensión de las actividades de los artistas callejeros se extendió por más de dos meses , hasta la sesión del Concejo Deliberante que tuvo lugar este jueves por la mañana. A partir de la votación de los concejales se aprobó por decisión unánime el proyecto 569/26 que regula la actividad artística en la vía pública del ejido urbano.

Se trata de un proyecto presentado por la concejal Roxana Ferreyra , de bloque Nos Une Bariloche , que dispone una serie de áreas habilitadas para los espectáculos callejeros y la aprobación de un registro municipal para todos los artistas de la región.

Una votación por partes

La votación se llevó adelante por partes, primero se votó en general y después en particular por dos artículos. La votación en particular surgió por pedido de los bloques del PRO y Primero Río Negro, debido a dos actividades diferenciadas que contemplaba el texto original.

artistas callejeros Los artistas callejeros celebraron la aprobación del proyecto con espectáculos en vivo.

“Quedó aprobado todo lo relacionado a los artistas callejeros y desaprobada la actividad de los limpiavidrios. Uno de los ejes del escrito es que no sea un permiso, sino un derecho que tienen los artistas a llevar adelante sus actividades” explicó Ferreyra.

La presentación del proyecto surgió a partir de la resolución municipal 70072, impuesta por el intendente Walter Cortés para prohibir las actividades en la vía pública urbana. La ordenanza estableció la prohibición de las actividades tanto para artistas como para limpiavidrios o también llamados “trapitos”, que continuarán con la suspensión de su actividad para realizar la limpieza de los parabrisas de los autos.

malabaress Durante la prohibición de su actividad, se realizaron dos Varieté bajo el lema "El arte callejero no es delito".

"A partir de la resolución 70072, el intendente prohibió la actividad. Pero nosotros creemos que no hay que estigmatizar. Estamos en una situación compleja y estos espectáculos a la gorra son lo que les permite llevar el pan a la casa", indicó la concejal.

La prohibición de actividades en la vía pública se extendieron dos meses

Ferreyra reconoció la necesidad del Estado de garantizar el orden en las calles de Bariloche, fundamentalmente ante la llegada de artistas desde otras ciudades del país y la importancia de asegurar el trabajo para los barilochenses. Además, informó que durante la prohibición de la actividad, se registraron multas a los artistas que buscaban trabajar para poder acceder a alimentos y necesidades básicas.

malabaresssa Roxana Ferreyra, la impulsora del proyecto aprobado.

“Hay personas que viven en el Hogar Emaús que necesitan ganarse el mango. Que el Estado fiscalice y no permita el desmadre, que se controle pero que se deje laburar”, agregó Ferreyra.

Desde la prohibición registrada en marzo, los artistas callejeros organizaron dos Varieté para visibilizar el reclamo bajo la consigna “El arte callejero no es delito” que tuvo una gran convocatoria de la comunidad y acompañamiento de diversos sectores culturales.

malabaristas Los artistas callejeros podrán volver a trabajar en la vía pública de Bariloche.

La aprobación del proyecto se vivió con gran alegría, con la presencia de músicos, artistas callejeros, malabaristas, estatuas vivientes y titiriteros que celebraron la aprobación y la posibilidad de volver a trabajar del arte callejero.