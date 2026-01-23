Operativo anti trapitos: once procedimientos y dos detenidos

Se llevó adelante la detención del temido trapito de Av. Alem y Brentana. Se trata del primer operativo que apunta a regular la actividad de los trapitos tras la aprobación de la ordenanza.

La Municipalidad de Cipolletti implementó diferentes controles tanto diurnos como nocturnos en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de controlar la tranquilidad de la comunidad. Los controles derivaron en el secuestro de motocicletas con modificación en los caños de escapes, vehículos con documentación irregular, conductores alcoholizados y el control de la actividad de los "trapitos" . Por ello, esta mañana se llevó adelante la detención del temido trapito que limpiaba parabrisas en la intersección de la Avenida Alem y Brentana .

Se trata del primer operativo municipal que tiene como objetivo controlar la actividad de los "trapitos" . Se llevaron adelante once operativos y recorrido por más de 60 semáforos que llevaron a la identificación de personas dedicadas a esta actividad en las esquinas de Mariano Moreno, Av. Alem y Brentana, Roca y 25 de Mayo, Perú y Arenales, Primeros Pobladores y Arturo Íllia.

Es el primer operativo que se lleva adelante tras la aprobación del proyecto del Concejo Deliberante de Cipolletti para restringir a los trapitos de los semáforos de la ciudad. La implementación de esta iniciativa prohibió la actividad de las personas que limpian los vidrios de los automóviles en las esquinas de los semáforos de la ciudad.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler en declaraciones a LMCIpolletti explicó: “Recorrimos toda la ciudad, hicimos once operativos y básicamente a los que se resisten a la autoridad tenemos la posibilidad de pedir auxilio a la fuerza pública y fueron detenidas dos personas”.

Operativo trapito 3 Se llevaron adelante once procedimientos.

Dos detenidos por resistencia a la autoridad

El intendente explicó que esta normativa apunta a ordenar al espacio público, la circulación vial y aportarle tranquilidad a las familias para habitar la ciudad. Además de las complicaciones en el tránsito, su permanencia en el espacio público también genera basura, suciedad y desperdicios tanto en las calles como en las garitas de colectivo, como la ubicada en San Luis y Mariano Moreno.

“Mucha gente de afuera, gente que ni siquiera es de acá. Lo que pasa es que mucha gente los denuncian porque se ponen violentos, se drogan, toman en las esquinas, molestan a la gente que pasa” indicó Buteler.

“Nosotros salimos con la ordenanza, la prioridad es garantizar la tranquilidad. Sacamos a los trapitos que se resistieron a la autoridad y estuvieron detenidos, se les secuestraron todos los elementos para impedir que salgan nuevamente” concluyó Buteler.